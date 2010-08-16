Политолог назвал первые сбои внутри власти

Главным событием середины лета стала «большая жара».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Владимир ФЕСЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Климат все больше влияет на социальную и, как следствие, на политическую жизнь. Мы не готовы к климатическим изменениям», - сказал В.ФЕСЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что руководство страны должно готовиться к проблемам, связанным с глобальным потеплением.

Также среди основных внутриполитических событий этим летом, по мнению В.ФЕСЕНКО, стало громкое празднование 60-летия Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, которое продемонстрировало, кто из политиков наиболее приближен к главе государства.

Кроме того, среди других внутриполитических событий лета эксперт выделил принятие законов «О судоустройстве и статусе судей», «О выборах местных депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов, и сельских, поселковых, городских голов», «Об Основах внутренней и внешней политики».

Неоднозначно эксперт оценил решение правительства повысить цены на газ для населения на 50% и визит в Украину Патриарха Московского и всей Руси КИРИЛЛА.

Среди скандалов середины лета В.ФЕСЕНКО назвал кадровые изменения в правительстве, которые многие эксперты прогнозировали лишь осенью этого года.

Среди тенденций во внутренней политике В.ФЕСЕНКО назвал первые сбои внутри власти. В частности, это обсуждение проекта Налогового кодекса и отказ партнеров Партии регионов по коалиции голосовать за норму закона о конституционном референдуме.

Комментируя тенденции во внешней политике, В.ФЕСЕНКО заметил, что власть сохраняет динамический баланс внешнеполитических интересов между Россией и Западом.