Подготовкой первой сессии Верховной Рады займется 31 депутат

Сегодня начнет работу депутатская группа, созданная для подготовки первой сессии новоизбранной Верховной Рады.

Рабочая группа будет решать, когда и как проводить первую сессию Верховной Рады пятого созыва.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, политические силы делегировали в состав Подготовительной депутатской группы 31 представителя.

В частности, от Партии регионов: Николай АЗАРОВ, Раиса БОГАТЫРЁВА, Владимир РЫБАК; Андрей КЛЮЕВ, Василий ДЖАРТИ, Александр ПЕКЛУШЕНКО, Антон ПРИГОДСКИЙ, Сергей ЛАРИН, Николай КОМАР, Игорь ШКИРЯ, Василий ХАРА, Эдуард ПРУТНИК.

От избирательного блока политических партий «Блок «Наша Украина»: Александр БОНДАРЬ, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, Вячеслав КОВАЛЬ, Николай МАРТЫНЕНКО, Николай ОНИЩУК, Петр ПОРОШЕНКО.

От Социалистической партии Украины: Иван БОКИЙ и Станислав НИКОЛАЕНКО.

От избирательного блока политических партий «Блок Юлии Тимошенко»: Олег БИЛОРУС, Александр ТУРЧИНОВ, Николай ТОМЕНКО, Сергей САС, Ольга БОДНАР, Сергей ШЕВЧУК, Богдан ГУБСКИЙ, Василий ОНОПЕНКО, Андрей ПОРТНОВ.

От Коммунистической партии Украины: Адам МАРТЫНЮК и Валентин МАТВЕЕВ.

В заседании Подготовительной депутатской группы, вне границ квот, предусмотренных Регламентом Верховной Рады Украины, могут принять участие с правом совещательного голоса лидеры политических партий или лидеры избирательных блоков политических партий, которые победили на парламентских выборах.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с Регламентом работы ВР, Подготовительная депутатская группа по организации и проведению первой сессии парламента формируется по квоте: один представитель от 15 народных депутатов, избранных по избирательным спискам политических партий (избирательных блоков политических партий).