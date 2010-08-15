ЕЦ избрал тактику «тотальный футбол»

Партия «Единый Центр» будет формировать списки на выборы в местные органы власти 31 октября на основе праймериз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на съезде партии сообщил член «Единого Центра» Игорь ПОПОВ.

По его словам, речь идет об открытых списках «Единого Центра». Так, фамилии и основные сведения о кандидатах, которые не обязательно должны быть членами партии, обнародуют еще до старта избирательной кампании для обсуждения в местных партийных организациях. После обсуждения все кандидатуры будут включены в бюллетени. Голосование состоится в Интернете и в специально оборудованных местах на улицах населенных пунктов. По итогам этого голосования местные организации партии и будут формировать избирательные списки.

Как заявил председатель партии Игорь КРИЛЬ в выступлении на съезде, «Единый Центр» должен выдвинуть своих кандидатов в каждом избирательном округе. Он сравнил эту стратегию партии с футбольным термином «тотальный футбол», когда борьба за мяч ведется командой на каждом кусочке поля.

«Такая тактика тотальной политической игры обязательно принесет «Единому Центру» результат», - уверен И.КРИЛЬ.

Он назвал 31 октября важной вехой для развития партии. «После 31 октября должен начаться новый этап нашей работы, но для этого мы должны показать хороший результат на выборах», - сказал он.

И.КРИЛЬ отметил, что «Единый Центр» является одной из наиболее структурированных политических сил. За три года существования партии были созданы 27 региональных организаций во всех областях Украины, 777 территориальных организаций, 200 тысяч первичных ячеек, на сегодняшний день партия насчитывает больше 100 тысяч членов.

По словам И.КРИЛЯ, партия сегодня готова выполнять самые сложные задачи, включая участие в выборах как на местном уровне, так и в парламентских, которые, по мнению председателя партии, могут состояться вскоре после местных.

Кроме того, И.КРИЛЬ подчеркнул, что сегодня «Единый Центр» полностью готов к участию в выборах. Разработана стратегия избирательной кампании под названием «Качественная Украина», с которой партия планирует идти не только на местные, но и на парламентские выборы.

«Качественная Украина» - это страна, где власть не будет мешать достойно жить людям, это современные дороги, которые по передовым технологиям будут прокладывать только украинцы, это качественная медицина, чистая окружающая среда, воздух и вода. Это качественное обслуживание и реальные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, это наведение порядка в правоохранительных органах и судах», - сказал И.КРИЛЬ и добавил, что эти 6 важнейших приоритетов партия обязуется воплощать в жизнь.