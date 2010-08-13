Лех Валенса написал письмо Януковичу

Нобелевский лауреат мира, бывший президент Польши Лех ВАЛЕНСА адресовал президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ письмо, в котором выразил свою обеспокоенность «ухудшением ситуации со свободой слова в Украине».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВi, письмо Л.ВАЛЕНСЫ президенту Украины было передано через посольство Украины в Варшаве.

По словам главы Института Леха Валенсы Пьотра ГУЛЧИНСКОГО, Нобелевский лауреат мира и известный борец за гражданские права в письме, в частности, выражает «обеспокоенность сообщениями, которые поступают из Украины, о том что два телеканала - «5 канал» и ТВi - лишают лицензий».

Как сообщал УНИАН, 7 июня редакционный совет «5 канала» обнародовал открытое письмо к президенту В.ЯНУКОВИЧУ, в котором обвинил председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО, как владельца медиахолдинга U.A. Inter Media Group, в попытке уничтожить «5 канал» путем возможной отмены судом решения конкурса на выделение частот Нацсоветом от 27 января.

8 июня Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил требования группы телеканалов «Интер». Таким образом, было обжаловано решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января прошлого года о выделении ТВі и «5 каналу» частот вещания.

Телеканал ТВі обжаловал в апелляционном порядке это решение суда о лишении его телевизионных частот.

Сегодня директор телеканала ТВi Николай КНЯЖИЦКИЙ обратился к В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой о встрече с целью обсуждения вопроса о возможном решения суда о лишении частот и лицензий на вещание 17 телеканалов.

По словам Н.КНЯЖИЦКОГО, очередное заседание по вопросу о лишении 17 телеканалов, в частности ТВi и "5 канала", частот и лицензий на вещание по иску медиахолдинга Inter Media Group должно состояться в понедельник, 16 августе, в Апелляционном административном суде города Киева.