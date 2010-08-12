В ПР поняли, что Тимошенко «провоцирует беспорядки в стране»

В Партии регионов считают, что Блок Юлии Тимошенко, призывая население к массовому сопротивлению повышению цен на газ, провоцирует разрушение экономики страны.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении первого заместителя Партии регионов Владимира РЫБАКА по поводу «призывов к гражданам поддержать акции БЮТ, направленные на недопущение повышения цены на газ для населения».

«ТИМОШЕНКО провоцирует беспорядки в стране и настраивает людей на столкновение в то время, когда Украина платит за ее разрушения в экономике. Когда власть делает все, чтобы защитить социально незащищенных. Людям нужно помочь быстро оформить субсидии, воспользоваться помощью государства, выйти без потерь из кризиса, который страна должна преодолеть. Нужна конструктивная позиция политиков», - отметил В.РЫБАК.

Он уверен, что «нужно совместными усилиями поддержать реформы и изменения в стране, которые обеспечат успех и защитят людей»

«ТИМОШЕНКО же делает все наоборот. Ей нужны протесты, возмущения, тревога, недовольство. Она использует людей для мести за свое поражение», - заявил первый заместитель председателя Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, сегодня Блок Юлии Тимошенко призвал граждан поддержать акции этой политической силы, направленные на недопущение повышения цены на газ для населения.

В частности, БЮТ призывает граждан обращаться в суд по вопросу возврата газа компании “РосУкрЭнерго”. По данным БЮТ, “решение Стокгольмского суда о возмещении Украиной компании “РосУкреЭнерго” 12,1 млрд. кубометров газа или 5,4 млрд. долларов не может вступить в силу без его подтверждения отечественным судом. Но, учитывая нынешнее состояние судебной системы государства, сложно надеяться на правосудное решение. Призываем Вас отстоять свои права и обратиться в качестве третьего лица в Шевченковский районный суд города Киева, который рассматривает этот вопрос”.