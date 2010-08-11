БЮТ требует от власти прекратить преследование членов «Батькивщины»

БЮТ заявляет, что власть накануне выборов в органы местного самоуправления усилила давление и развернула преследование по всей стране членов партии ВО «Батькивщина».

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении фракции БЮТ в Верховной Раде.

Так, утверждают в БЮТ, лишь в течение нескольких последних недель представители силовых структур осуществили неоправданные захваты местных организаций партии и общественных приемных народных депутатов от БЮТ в ряде областей Украины.

В частности, на общественную приемную народного депутата, члена фракции БЮТ Константина БОНДАРЕВА, который возглавляет Киевскую областную организацию партии “Батькивщина”, спецподразделения силовых структур осуществили нападение. В Черкассах, заявляют в БЮТ, представители силовых структур под бессмысленными, надуманными поводами провели обыск в помещении областной организации партии, в результате чего была изъята партийная документация.

“Последним примером показательной и циничной расправы над активистами партии является захват офиса Крымской республиканской партийной организации ВО «Батькивщина» вооруженными работниками СБУ”, - подчеркивается в заявлении.

По мнению авторов документа, вполне очевидно, что за время своего правления страной действующая власть, ее представители не оправдали ожиданий и доверия общества. Безосновательно подняты цены на газ, не обеспечена надлежащая социальная защита населения, констатировали в БЮТ.

“Поэтому единственное, что может помочь действующей власти удержаться на властном Олимпе – это тотальный захват власти на всех уровнях, в том числе путем подавления, по сути, единственной оппозиционной силы, которой является партия «Батькивщина», возглавляемая Юлией ТИМОШЕНКО”, - отмечается в заявлении.

Именно поэтому, по словам депутатов от БЮТ, “власть запустила репрессивную машину запугивания, шантажа и угроз против членов партии «Батькивщина» в масштабах всей страны”.

“С помощью правоохранительных органов осуществляются нападения на помещения «Батькивщины», оказывается давление на активистов партии. Власть на местах делает все, чтобы парализовать работу ячеек оппозиционной партии и заблокировать деятельность народных депутатов, депутатов всех уровней от нашей политической силы и будущих кандидатов от партии «Батькивщина», - отмечается в заявлении.

Учитывая это, фракция БЮТ в Верховной Раде заявляет решительный протест против таких действий и призывает гаранта Конституции, всех представителей властной вертикали на местах четко придерживаться требований Основного закона относительно права человека на свободу политических вкусов и политическую деятельность, немедленно прекратить произвол, преследование инакомыслящих, запугивания и преследования граждан, которые являются членами ВО «Батькивщина» или симпатизируют нашей политической силе.

“Мы предостерегаем: такая практика приведет к тому, что Украина опять будет брошена в вакханалию беззакония, а все демократические достижения, которые наше государство завоевывало на протяжении почти 20 лет, будут потеряны навсегда”, - отметили в БЮТ.

По их убеждению, власть делает огромную ошибку, пытаясь уничтожить единственную влиятельную оппозиционную силу. “Такая практика не делает чести ни действующей власти, ни Украине в целом в глазах мирового сообщества”, - добавили в БЮТ.