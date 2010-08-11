Милиционерам хотят разрешить «подработки»

Начальник Главного управления МВД Украины в Крыму Александр ПРОСОЛОВ намерен инициировать принятие Верховной Радой Украины законопроекта, который позволил бы милиционерам заниматься в нерабочее время деятельностью, не противоречащей интересам службы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МВД по итогам визита в Крым литовских полицейских.

А.ПРОСОЛОВ «заинтересовался тем, что литовский полицейский имеет право в свободное от работы время заниматься иной деятельностью, если она не противоречит интересам службы. Ознакомившись с опытом литовских коллег, А.ПРОСОЛОВ решил выйти с инициативой нового законопроекта, касающегося внерабочей деятельности милиционеров, в Верховную Раду Украины», говорится в пресс-релизе.

По данным крымской милиции, литовцев больше всего заинтересовало обеспечение в Крыму общественного порядка во время массовых мероприятий, поскольку «таковые в Литве - явление нечастое».