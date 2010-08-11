У Азарова еще подумают стоит ли отдавать «кредит Путина»?

Решение о возврате 2 млрд. долл. бридж-кредита "Внешторгбанка " (ВТБ) в декабре 2010 года правительство будет принимать в зависимости от ситуации на финансовых рынках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что условия кредитного соглашения позволяют продлевать этот кредит.

«У нас есть нормальное соглашение, которое не заканчивается, у нас есть очень хорошие условия по этому кредиту. Сегодня ставка там ниже, чем рыночная ставка по котировке наших бумаг. Поэтому придет время – будем отдавать, и никаких проблем я не вижу. Если нам будет выгодно, то будем продлевать», - сказал вице-премьер.

При этом он напомнил, что в июле правительство отменило размещение евробондов, поскольку ставки на рынке были высокими.

«Здесь (по кредиту "ВТБ" - УНИАН) нас устраивают ставки. Значит, будем продлевать столько, сколько нас будут устраивать ставки. Будут хуже ставки – выйдем на рынок, возьмем (деньги – УНИАН) и вернем этот кредит. Это разумная экономическая политика», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 8 июня т.г. Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд. долл. для покрытия дефицита Государственного бюджета под 6,7% годовых с правом трехкратной пролонгации.

По программе сотрудничества Украины и МВФ кредит "ВТБ" в размере 2 млрд. долл. должен быть погашен до конца 2010 года.