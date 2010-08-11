В БЮТ заявляют, что СБУ устроила "маски-шоу" в их офисе

Сегодня утром в Симферополе группа вооруженных работников СБУ в масках заблокировала офис Крымской республиканской партийной организации «ВО «Батькивщина».

Об этом УНИАН сообщили в БЮТ со ссылкой на пресс-службу крымской «Батькивщины».

“Парализована работа общественной приемной и штаба. Сотрудникам партии не разрешают свободно передвигаться, заблокировав их в кабинетах. Люди в масках никого не впускают и не выпускают из офиса. Журналистов, которые прибыли на место события, также не пускают в помещение”, - говорится в сообщении.

Свои действия работники СБУ объясняют тем, что якобы ищут в здании коммерческие фирмы, хотя их там нет и никогда не было, заявляют в партии.

В здании, кроме общественной приемной и штаба «Батькивщины», находятся приемные народных депутатов от БЮТ Андрея СЕНЧЕНКО и Сергея ВЕЛИЖАНСКОГО, работа которых также заблокирована, утверждают в “Батькивщине”.

По данным пресс-службы, накануне этих событий Крымская республиканская организация ВО «Батькивщина» начала консультировать граждан по поводу оформления субсидий в связи с повышением властью Виктора ЯНУКОВИЧА цен на газ. Также активно звучала критика других действий власти, отмечают авторы сообщения.

Крымская организация ВО «Батькивщина» расценивает такие действия правоохранительных органов как продолжение репрессий оппозиции в Автономной республике Крым, которые активизировались накануне местных выборов.