В апреле украинцам снова повысят тарифы на газ

В апреле 2011 года правительство планирует провести второй этап повышения тарифов на газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

«Что касается этого повышения – мы его поставили. И если мы не сможем другими путями сбалансировать бюджет «Нафтогаза» за это время, мы пойдем на то, что эти цены (тарифы – УНИАН) будут подняты до экономически обоснованных. Все, точка», - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что Украина будет выполнять абсолютно все обязательства, взятые в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

«Все, что подписало государство в лице премьер-министра, главы Нацбанка и Минфина, мы выполним все до копейки. Все разговоры о том, что можно не выполнять соглашения с МВФ, - это личное мнение каких-то депутатов или политиков. Мы выполним все обязательства, которые на себя брали. Иначе кто к нам будет серьезно относиться и какое доверие мы получим от инвесторов?» - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, в меморандуме украинской власти Международному валютному фонду, размещенном на сайте МВФ, говорится, что Украина намерена повысить цены на газ для населения еще на 50% с апреля 2011 года.

При этом указывается, что предусматривается дальнейшее повышение цен на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго раз в полгода, пока они не достигнут паритета с ценами импорта.

Ранее, 13 июля 2010 года Национальная комиссия регулирования электроэнергетики своими постановлениями увеличила на 50% с 1 августа 2010 года отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.

29 июля в интервью общенациональным телеканалам и премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявлял, что правительство Украины не планирует проводить второй этап повышения тарифов на газ для населения в связи с необходимостью продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.