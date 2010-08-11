Руководство Полтавского ГОКа наняло штрейкбрехеров

Вместо принимающих участие в «итальянской забастовке» работников ОАО «Полтавский ГОК» (Комсомольск, Полтавская обл.), руководство предприятия привлекло на работу субподрядчиков.

Об этом УНИАН сообщает представитель комбината.

По словам собеседника агентства, комбинат заключил с ними соответствующие договоры на работу.

В то же время председатель центрального координационного комитета профсоюза «Народная солидарность» Алексей КЛЯШТОРНЫЙ, который поддерживает участников акции протеста, заявил сегодня журналистам, что рабочих привезли из закрытого ГОКа в Александрии, а какую-то часть — из Кривого Рога.

«Они должны заменить забастовщиков-перевозчиков. Сейчас не меньше 80 человек размещены в гостинице «Ольвия» в Комсомольске. Это водители самосвалов. Активистов забастовочного движения не допускают к работе, а на их рабочие места в самосвалы сажают штрейкбрехеров», - сказал А.КЛЯШТОРНЫЙ.

По его словам, на комбинате складывается ситуация, которая грозит несчастными случаями.

«Этих приезжих без прохождения стажировки допустили к работе. Кроме того, по принятым недавно новым правилам работы, в карьере разрешили обгоны, установили минимальную скорость грузовиков, чего, по убеждению работников, нельзя делать на таких опасных дорогах. По этому поводу представители бастующих обращались к власти, но получили ответ, что это — внутреннее дело предприятия», - сказал А.КЛЯШТОРНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа в карьере ПГОКа прозодит акция протеста. Работники карьера требуют восстановления льготного статуса и права досрочного выхода на пенсию и повышения зарплаты.