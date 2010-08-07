Профсоюз: требование о запрете обгона написано кровью наших товарищей

На ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» (Комсомольск, Полтавская обл.) администрация отменила ряд норм по технике безопасности работы в карьере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили представители Всеукраинского профсоюза «Народная солидарность».

По их данным, из инструкций по технике безопасности водителей большегрузных автомобилей исключен пункт, запрещающий обгон, и включен пункт, устанавливающий минимальную скорость движения в карьере многотонных (90-136 т) машин на уровне 20-32 км/час.

Как отмечается, обгон и превышение скорости входят в число наиболее распространенных причин аварийности на карьере.

«Требование о запрете обгона написано кровью наших товарищей", - говорят в профсоюзе. По их словам, руководство ПГОКа готово "идти на человеческие жертвы ради увеличения объемов вывоза руды из карьера».

В профсоюзе отмечают, что подписанный Виктором ЛОТОУСОМ (генеральный директор ПГОКа УНИАН) приказ прямо противоречит пунктам 2.9 и 2.10 приказа Госгорпромнадзора №61 от 18.03.10 и является уголовным преступлением.

По данному факту “Народная солидарность” сейчас готовит обращение в Генеральную прокуратуру Украины, к уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ, а также в Бюро Международной организации труда.

Профсоюз “Народная солидарность” призывает всех граждан, не безразличных к праву рабочих на жизнь, оказать давление на корпорацию Ferrexpo, требуя соблюдения норм безопасности (отмены приказа №1800) и начала конструктивных переговоров с профсоюзом. Профсоюз заявляет, что несмотря на давление администрации, акция протеста трудящихся в виде «итальянской забастовки» (которая заключается в предельно строгом исполнении сотрудниками предприятия своих должностных обязанностей и правил существующих инструкций. В результате такого следования инструкциям, как правило, резко снижается производительности труда – УНИАН) будет продолжаться.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа в карьере ПГОКа идет акция протеста. Работники карьера требуют восстановления льготного статуса и права досрочного выхода на пенсию и повышения зарплаты.

4 августа с бастующими работниками комбината встретился заместитель председателя Полтавской ОГА Борис ГАЛУШКО. По результатам встречи профсоюз «Народная солидарность» и областная государственная администрация договорились о формировании совместной комиссии. Вместе с тем, работники комбината отклонили идею о приостановлении акции на время работы комиссии. По мнению профсоюза, это будет стимулировать комиссию к более активной и результативной работе.