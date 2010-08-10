БЮТ: команда Януковича добавила еще строку в список репрессий против СМИ

Накануне местных выборов власть готова на все, чтобы заставить замолчать независимые СМИ в Крыму и по всей Украине.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Блока Юлии Тимошенко.

“Команда Виктора ЯНУКОВИЧА добавила еще одну строку в список репрессий против СМИ, неподконтрольных власти Партии регионов. Арестовано имущество ТРК «Черноморская». Соответствующее постановление в понедельник подписал следователь налоговой милиции управления ГНАУ в Автономной республике Крым”, - отмечается в заявлении.

Авторы документа замечают, что ТРК «Черноморская» является крупнейшей негосударственной региональной телерадиоорганизацией Украины с почти 20-летней историей, которая ведет круглосуточное вещание на всю территорию АРК и город Севастополь.

“Понятно, что накануне местных выборов соратники ЯНУКОВИЧА готовы на все, чтобы заставить замолчать независимые от власти СМИ в Крыму и по всей Украине. Потому что новейшим «вождям», как говорят, правда глаза колет – именно поэтому граждан лишают права на получение беспристрастной и общественно важной информации относительно действий нынешней власти”, - подчеркивает пресс-служба БЮТ.

В заявлении отмечается, что “под угрозой репрессий в настоящее время - любая телекомпания, любое издание, которое осмеливается подавать правдивую информацию о «реформах» команды ЯНУКОВИЧА, которые сводятся к многоразовому повышению цен на газ, коммунальных тарифов и пенсионного возраста. Системно «зачищая» информационное пространство от неугодных ей СМИ, власть лишает граждан права делать свой выбор свободно и сознательно”.

“Для достижения своей цели - полного контроля над СМИ - власть не гнушается никакими методами. Не зря Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что имя Леонида КУЧМЫ должно быть «золотыми буквами вписано в летопись становления и развития новейшей Украины». Ведь именно во времена КУЧМЫ налоговая превратилась в главный инструмент расправ с политическими оппонентами и независимыми СМИ”, - говорится дальше в заявлении. Также отмечается, что “сегодня этот «инструмент» опять на вооружении власти в борьбе за собственное самосохранение – ценой уничтожения свободы слова и пренебрежения правами граждан”.

В контексте наступления власти на свободу слова в БЮТ рассматривают и ситуацию, сложившуюся вокруг телеканала «Тонис», который, согласно заявлению коллектива, распространенному во вторник, стал объектом рейдерской атаки с целью поглощения или уничтожения.

Как сообщал УНИАН, на имущество крупнейшей в Крыму телерадиокомпании "Черноморская" наложен арест.