Тернопольский горсовет требует отменить повышение тарифов на газ

Тернопольский городской совет требует от власти отменить решение об увеличении тарифов на газ для населения и предприятий теплоэнергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ и председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, принятом на заседании горсовета по инициативе фракции Украинской народной партии.

В заявлении указано, что депутатский корпус осуждает повышение тарифов на газ на 50% для населения.

«Мы убеждены, что такое существенное повышение цены на газ больно ударит по малообеспеченным гражданам Украины, будет способствовать уничтожению среднего класса и станет для украинцев настоящим грабежом в виде очередного роста цен в жилищно-коммунальной сфере и на всем рынке», – отмечают депутаты.

Они указывают, что вместо проведения реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетике «правительство продолжает наращивать систему неэффективных субсидий, а проправительственное большинство более чем вдвое сокращает расходы на реформирование энергетической сферы и сферы ЖКХ».

«Мы убеждены, что такая забота о малообеспеченных гражданах со стороны правительства является ничем иным, как очередным фарсом. Ведь никакие субсидии не компенсируют неминуемого подорожания большинства товаров и услуг. Как следствие – украинцев ожидает тотальное обнищание. И в первую очередь – пенсионеров», – отмечается в заявлении.