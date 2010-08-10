В четверг, 12 августа, в 11:00 в Институте Горшенина в Киеве состоится “круглый стол” “Перспективы добычи сланцевого газа в Украине”. Сможет ли разработка месторождений сланцевого газа в Украине уменьшить зависимость страны от российского газа и повлиять на энергетический рынок Европы?

Организатор “круглого стола” – Институт Горшенина.

Ведущий – Владимир ФЕСЕНКО, директор Института Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение: Общая характеристика ситуации и тенденций мирового газового рынка;

Влияние добычи сланцевого газа на глобальный энергетический рынок: успехи США и перспективы Европы;

Технологии и рентабельность добычи сланцевого газа;

Разработка украинских месторождений: проблемы и перспективы.

Участники “круглого стола”:

Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба;

Богдан Соколовский, бывший уполномоченный Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по международным вопросам энергетической безопасности;

Александр Пятничко, и.о. директора Института газа НАН Украины;

Алексей Татаренко, менеджер по связям с государственными органами власти ООО «Shell Ukraine Exploration and Production»;

Максим Витик, старший геолог ООО «Shell Ukraine Exploration and Production»;

Иван Стрижак, главный специалист отдела геологии нефти и газа Государственной геологической службы.

Аркадьюш Сарна, первый секретарь экономического отдела Посольства Республики Польша в Украине.