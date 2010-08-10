Круглый стол “Перспективы добычи сланцевого газа в Украине”
В четверг, 12 августа, в 11:00 в Институте Горшенина в Киеве состоится “круглый стол” “Перспективы добычи сланцевого газа в Украине”. Сможет ли разработка месторождений сланцевого газа в Украине уменьшить зависимость страны от российского газа и повлиять на энергетический рынок Европы?
Организатор “круглого стола” – Институт Горшенина.
Ведущий – Владимир ФЕСЕНКО, директор Института Горшенина.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:Общая характеристика ситуации и тенденций мирового газового рынка;
Влияние добычи сланцевого газа на глобальный энергетический рынок: успехи США и перспективы Европы;
Технологии и рентабельность добычи сланцевого газа;
Разработка украинских месторождений: проблемы и перспективы.
Участники “круглого стола”:
Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба;
Богдан Соколовский, бывший уполномоченный Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по международным вопросам энергетической безопасности;
Александр Пятничко, и.о. директора Института газа НАН Украины;
Алексей Татаренко, менеджер по связям с государственными органами власти ООО «Shell Ukraine Exploration and Production»;
Максим Витик, старший геолог ООО «Shell Ukraine Exploration and Production»;
Иван Стрижак, главный специалист отдела геологии нефти и газа Государственной геологической службы.
Аркадьюш Сарна, первый секретарь экономического отдела Посольства Республики Польша в Украине.
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Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф.14.