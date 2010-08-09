Янукович пригрозил губернаторам: за дорогие школьные формы ответят лично

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от руководителей органов исполнительной власти принятия мер для уменьшения ценовых надбавок на товары школьного ассортимента и ученические формы.

Как сообщила УНИАН заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН, глава государства дал поручение председателю Совета Министров АР Крым, председателям областных государственных администраций развернуть широкую сеть школьных ярмарок уже с середины августа, на которых был бы представлен полный ассортимент школьных форм и школьных принадлежностей по доступным ценам.

“Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ также поручил Министерству экономики провести работу по контролю и ограничению торговой надбавки на ученическую форму и школьный ассортимент с тем, чтобы каждой семье, которая имеет школьника, предметы, необходимые ребенку для школы, стали доступными. Президент отметил, что каждый глава местной администрации лично будет отвечать, если на территории, которой он руководит, будут выявлены факты безосновательного завышения цен на школьный ассортимент”, - сказала А.ГЕРМАН.

Она также сообщила, что Министерству образования и науки поручено осуществлять еженедельный мониторинг ситуации с товарами школьного ассортимента и ученическими формами.

Президент также поручил министерству совместно с местными органами исполнительной власти принять необходимые меры для обеспечения подготовки к новому учебному году детей-сирот, детей, лишенных родительской заботы, и детей из социально незащищенных семей, сообщила А.ГЕРМАН.