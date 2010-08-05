БЮТ: в бюджете не предусмотрены обещанные Азаровым субсидии

Министр финансов оппозиционного правительства, народный депутат от БЮТ Андрей СЕНЧЕНКО сомневается, что граждане Украины получат от правительства Николая АЗАРОВА компенсацию в связи с подорожанием коммунальных тарифов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

«Если говорить о повышении цен на газ, и как следствие - повышении цен на коммунальные услуги, то, конечно, возникает вопрос: есть ли возможность получить субсидию?» - сказал он.

«Я могу твердо и четко сказать, что в бюджете, который сегодня принят и действует, этой возможности нет», - отметил А.СЕНЧЕНКО.

Как сообщалось, власти с 1 августа повысили цены на газ для населения и теплокоммунэнерго на 50%.