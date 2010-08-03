Британский Совет представляет программу современного медиа-арта

Британский Совет в Украине приглашает посмотреть новую программу современного британского медиа-арта, разработанную совместно с британским художественным агентством Forma при поддержке Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине и «Медиадепо».

Программа будет представлена 12–13 августа в рамках «Балаклавской Одиссеи» - фестиваля современного искусства в Севастополе, и 27–29 августа – в рамках Недели актуального искусства во Львове. Медиа-арт — это совокупное название жанров современного искусства, которые при создании и представлении художественных работ используют современные медиатехнологии, - Интернет, видео, компьютерную графику, анимацию и мультимедиа. Художники, которые работают в области медиа-арта, нередко по-новому интерпретируют существующие аудиовизуальные материалы.

Программа медиа-арта Британского Совета будет включать следующие работы: A Secret Understanding («Таинственный заговор») - кураторская работа агентства «Форма». Десять художников из разных уголков мира выбрали неожиданную обработку широко известной песни и проиллюстрировали ее фильмом. В итоге родилась 45-минутная программа из десяти лент, которая охватывает разные музыкальные стили и подходы к визуализации — захватывающая, доступная и неожиданная.

People Like Us («Люди, похожие на нас») – видео-концерт британской художницы Вике БЕННЕТТ, известной своими работами в сфере аудиовизуального коллажа. Комбинируя собственные композиции, аудиоколлаж и анимацию, Вике наполняет давно известные образы и мелодии новым юмористическим и сюрреалистическим содержанием.

Decasia («Деказия) – искусная видеоработа, созданная нью-йоркским режиссером Биллом МОРРИСОНОМ из архивной нитратной пленки. Изображение на такой пленке разрушается с течением времени, создавая необычные и завораживающие картины. Фильм сразу стал классикой экспериментального кино прошлого века.

Показы будут сопровождаться комментариями Богдана ШУМИЛОВИЧА, искусствоведа, менеджера медийных проектов Центра городской истории (г. Львов) и куратора медийной программы Недели актуального искусства во Львове.

*** Художественная команда Британского Совета работает с самыми талантливыми британскими художниками и агентствами на пересечении разных жанров и дисциплин. Мы представляем наилучше из современного британского искусства - кинопоказы, театральные постановки, выставки, дискуссии, литературные вечера и проекты, созданные совместно с украинскими художниками. Веб-сайт: http://www.britishcouncil.org/uk/ukraine-arts