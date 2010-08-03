Самые престижные вузы набрали «липовых» победителей олимпиад?

Гражданская сеть “Опора” заявляет о большом количестве “липовых” победителей престижных конкурсов среди абитуриентов в топ-рейтингах самых престижных вузов.

Об этом говорится в сообщении Гражданской сети “Опора”, переданном УНИАН.

Самое большое количество “липовых” победителей всеукраинских олимпиад и конкурсов среди абитуриентов зарегистрировано в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, отмечает “Опора”.

“В Гражданскую сеть “Опора” начали массово обращаться абитуриенты и их родители с подозрениями относительно того, что топ-рейтинги самых престижных вузов возглавили липовые победители престижных конкурсов. В связи с этим “Опора” проверила списки абитуриентов Киевского национального университета им. Т.Шевченко и Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана (КНЭУ)”, - говорится в сообщении.

В частности, из 11 позиций топ-рейтинга в Институте журналистики КНУ им. Т.Шевченко (http://vstup.info/2010/i2010i80d6.030301137list.html) у 10 абитуриентов есть отметка «+» в графе «победитель олимпиад/конкурсов». Однако фамилий этих 10 абитуриентов нет ни в Приказе МОН № 504 «Об итогах Всеукраинских ученических олимпиад и турниров 2009/2010 учебного года» (http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/7725), ни в Приказе № 536 «Об итогах проведения III этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся - членов Малой академии наук Украины в 2010 году» (http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/7779).

В “Опоре” отметили, что отсутствие абитуриентов в списках приказов свидетельствуют о фальсификации данных и злоупотреблении лицами права на первоочередное зачисление.

По информации Гражданской сети, такая же ситуация наблюдается в КНУ им. Т.Шевченко на таких специальностях: учет и аудит (4 из 5 первых мест заняли «липовые» победители конкурсов), международный бизнес (Институт международных отношений - 1 из 5 первых абитуриентов), международные экономические отношения (Институт международных отношений – 2 из 10), международные отношения (Институт международных отношений – 6 из 21).

В то же время в «Опоре» сообщили, что в КНЭУ право первоочередного поступления получили не только победители всеукраинских конкурсов, но и их участники. Хотя последние не должны иметь никаких преимуществ по сравнению с абитуриентами, которые поступают по общему конкурсом. Эти лица были выявлены в топ-списке на специальностях: экономика предприятий (один абитуриент), финансы и кредит (2 абитуриента из 20 первых, а 1 абитуриентка вообще не принимала участия в таких конкурсах).

В связи с этим «Опора» обращается к приемным комиссиям вузов Украины с просьбой проверить наличие документов в личных делах абитуриентов, которые подтверждают их победы, и сверить фамилии с соответствующими приказами МОН.

Кроме того, в сети напомнили, что в соответствии с Условиями приема в вузы 2010 года, участники международных олимпиад, призеры (лица, награжденные дипломами І - III степеней) IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по базовым предметам и призеры (лица, награжденные дипломами І - III степеней) III этапа Всеукраинских конкурсов-защит научно-исследовательских работ учащихся - членов Малой академии наук Украины зачисляются в рейтинговый список абитуриентов сразу после лиц, поступающих вне конкурса и рекомендуемых по результатам собеседований (в соответствии с п. 15.2 Условий приема). То есть, выше указанные абитуриенты, имея низшие суммарные баллы по результатам тестирования, к которым добавляется средний балл аттестата, могут оказаться в рейтинге выше абитуриентов, которые поступают по общему конкурсу.

В то же время УНИАН не удалось получить комментарий от руководства КНУ им. Т.Шевченко относительно этой ситуации – ни один из телефонов ректора и проректора университета, указанного на сайте вуза, не отвечает.