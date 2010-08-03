Эксперт считает, что Тигипко сам подложил свинью своей партии

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что позиция лидера партии «Сильная Украина» Сергея ТИГИПКО и других ее спикеров в отношении несостоявшихся выборов мэра г.Измаила может негативно сказаться на популярности партии в регионе.

Об этом сказано в переданном УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, касающегося заявления «Сильной Украины» о срыве выборов городского председателя Измаила.

«Сейчас, когда позиции самого ТИГИПКО в правительстве несколько пошатнулись, лидер «Сильной Украины» делает крен в своем позиционировании от чиновника к политическому деятелю. Отсюда, судя по всему, и такая активность по Измаилу. Однако команде ТИГИПКО стоило бы учесть общественное мнение, распространенное в регионе, согласно которому организация внеочередных выборов мэра накануне общих выборов 31 октября расценивается как ненужное разбазаривание средств, необходимых на инфраструктурное развитие и экономическое посткризисное восстановление. «Сильной Украине», ТИГИПКО и их кандидату в мэры АБРАМЧЕНКО ничто не мешает доказать свою состоятельность на местных выборах через три месяца», - заявил эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, позиция местных властей относительно несостоявшихся выборов была действительно жесткой, но абсолютно оправданной.

«Губернатор действительно жестко поставил вопрос относительно законности предстоящих выборов. Это позиция сильного управленца, претендующего на контроль над ситуацией в области, выстроившего эффективную вертикаль власти во всем регионе», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы Измаильского городского председателя были назначены на 1 августа Верховной Радой Украины. Согласно прошлогоднему вердикту Конституционного Суда в связи с аналогичной избирательной ситуацией, возникшей в Тернопольской области, назначенные парламентом досрочные выборы не могут быть отменены или перенесены. Последнее допускается только в случае введения в стране военного или чрезвычайного положения.

Председатель Одесской облгосадминистрации Э.МАТВИЙЧУК 27 июля заявил, что назначенные на 1 августа выборы в Измаиле «незаконны, их проводят бандитские группировки, которым способствует Измаильский городской совет».

В свою очередь, кандидаты в мэры А.АБРАМЧЕНКО, Георгий ДУБЕНКО, Александр ПЕТКОВ и другие направили телеграму-обращение в адрес Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА с требованием «прекратить произвол со стороны местной власти, которая пытаются путем правового произвола сорвать досрочные выборы Измаильского городского головы».

29 июля лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО заявил, что все органы власти Одесской области включились в процесс, чтобы сорвать назначенные на 1 августа внеочередные выборы мэра Измаила.

1 августа жители Измаила не смогли принять участие в выборах. На участках избирателям сообщали, что выборы отменены.

По мнению экспертов, одесская власть выступила против проведения выборов мэра Измаила, поскольку боится, что кандидат от Партии регионов проигрывает кандидату от «Сильной Украины», ведь именно представитель «Сильной Украины» А.АБРАМЧЕНКО имел реальные шансы на победу.