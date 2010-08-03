Решение правительства Азарова об отмене обязательного экзамена по украинскому языку при поступлении в аспирантуру и сдаче кандидатского экзамена по украинскому языку для получения степени кандидата наук является продолжением антиукраинского курса действующей власти.

Об этом заявил народный депутат от БЮТ, министр оппозиционного правительства по вопросам культуры Игорь Грынив, сообщает официальный сайт Блока Юлии Тимошенко.

«Министр Дмитрий Табачник такими безумными темпами продолжает осуществлять антиукраинскую деятельность власти Януковича-Азарова, что вскоре Кабмин возобновит действие Валуевского циркуляра, который полностью запрещал использование украинского языка», - сказал Грынив.

По мнению народного депутата, решение об отмене обязательного экзамена по украинскому языку для будущих научных работников стало результатом «попытки выслужиться перед президентом Януковичом».

«Ведь в соответствии с этим решением, Янукович может носить ученые звания и при этом не знать, как правильно пишется слово «профессор», - заметил Грынив.

«Потому я считаю, чем скорее Табачник уйдет с должности, тем выше шансы, что у нас будет качественное образование и образованные люди», - резюмировал бютовец.