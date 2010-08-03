Пока Янукович в отпуске, милиция затыкает рот оппозиции?

Народный Комитет защиты Украины (НКЗУ) выражает решительный протест против методов действующей власти, которая пытается скрыть правду о своей антинародной политике.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Народного Комитета защиты Украины.

В документе напоминается, что 2 августа сотрудники милиции провели обыск в Черкасском областном штабе ВО «Батькивщина». Поводом для обыска стало якобы анонимное сообщение о «заминировании» помещении. Никаких «взрывных устройств» правоохранители не нашли. «Вместо этого милиция без всяких санкций и постановлений провела обыск и изъяла листовки, в которых рассказывается правда о повышении цен на газ с 1 августа, и содержится объяснение, что средства граждан, собранные за счет увеличения цены в результате коррупционного заговора компании «РосУкрЭнерго» и власти, будут использовании для расчетов с РУЭ», - отмечают в НКЗУ.

Также в заявлении подчеркивается, что в то время как все высшее руководство государства во главе с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ ушло в «незаслуженные отпуска (в соответствии с законом о госслужбе, это разрешается сделать не ранее, чем через 6 месяцев после вступления в должность), в Украине с 1 августа подорожал газ — на 50%, жилищно-коммунальные услуги — в среднем на 25%. И это при том, что, подписывая т. зв. Харьковские соглашения, ЯНУКОВИЧ клялся — стоимость газа для населения расти не будет! Кроме того, на осень уже проанонсировано подорожание хлеба и других продуктов питания. Также, по прогнозам экономистов, Украину ожидает ускорение инфляционных процессов».

В Народном Комитете защиты Украины убеждены, что в этих условиях для власти важно заставить замолчать оппозицию, которая единственная, фактически, взяла на себя функцию донесения до граждан правды о реальном положении в стране.

«Обращает на себя внимание использование в политических целях правоохранительных органов, что подтверждает превращение Украины в полицейское государство», - отмечается в заявлении НКЗУ.

«Советуем прислужникам ЯНУКОВИЧА искать опасность не в оппозиционных офисах, а среди представителей «РосУкрЭнерго», которые занимают сегодня ключевые руководящие должности во властной вертикали. Именно из-за их действий наши граждане с 1 августа будут платить космические счета за газ и ЖКУ. Именно такая политика власти и является настоящей «миной» под украинскую государственность и благосостояние украинских граждан», - отметили в Народном Комитете защиты Украины.