Детище Кабмина Азарова опубликовали: ждут от бизнеса предложений

Откорректированный проект Налогового кодекса Украины опубликован в «Урядовом курьере». Текст документа размещен в издании от 3 августа №141.

В документе 19 разделов.

Как сообщал УНИАН, 15 июля т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в ходе встречи с представителями дипломатических кругов, что откорректированный проект Налогового кодекса будет опубликован в «Урядовом курьере» для обсуждения представителями бизнеса с целью дальнейшей его доработки.

«Этот вариант будет опубликован в «Урядовом курьере», и примерно месяц мы будем ждать от бизнеса предложений к этому варианту. Потом еще раз соберемся и посмотрим – попытаемся найти баланс между необходимостью создать условия для инвестиций и необходимостью собирать налоги», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил необоснованность критики поданного правительством проекта Налогового кодекса после принятия его в первом чтении Верховной Радой.

Справка УНИАН. 17 июня 2010 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом Министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступают также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение