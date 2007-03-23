Новоназначенный министр опубликовал данные о своих доходах

В 2006 году новоназначенный министр здравоохранения Юрий ГАЙДАЕВ получил общий совокупный доход в сумме около 141 тыс. 731 грн.

Как отмечается в декларации, распространенной сегодня в парламенте перед его назначением на должность министра, все эти доходы являются заработной платой.

В то же время общий совокупный доход членов семьи Ю.ГАЙДАЕВА в 2006 году составлял 331 тыс. 005 грн. Как указано в декларации, у него есть жена, а также дочка и сын.

В частной собственности Ю.ГАЙДАЕВА - 0,13 га земли, жилой дом площадью 138 кв. м, а также квартиры площадью 77,96 кв. м и площадью 41,57 кв. м.

Также Ю.ГАЙДАЕВ имеет автомобиль «Тойота», объем двигателя которого - 3500 куб. м. Члены его семьи имеют автомобиль «Субару», объем двигателя - 3000 куб. м.

В разделе, где речь идет о вкладах в банках, ценных бумагах и других активах стоят прочерки как в его графе, так и в графе членов семьи.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины назначила Ю.ГАЙДАЕВА министром здравоохранения. С декабря 2005 г. до этого назначения он занимал должность заместителя министра здравоохранения.