Янукович хотел бы видеть пограничную службу подобной европейской

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал председателя Государственной пограничной службы Николая ЛИТВИНА ускорить реформирование ведомства к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с Н.ЛИТВИНЫМ, сообщает пресс-служба Президента.

«Я хотел бы видеть нашу пограничную службу подобной европейской. Чтобы это был современный правоохранительный орган, который ведет борьбу с незаконной миграцией, террористическими угрозами, наркотраффиком», – подчеркнул глава государства, выражая свое виденье концепции реформ в ГПСУ.

Президент также отметил, что реформирование пограничной службы, учитывая проведение в Украине финальной части Евро-2012, должно быть ускорено. Глава государства поручил завершить всю необходимую работу уже к концу 2011 года.

В свою очередь, Н.ЛИТВИН заверил Президента, что в Государственной пограничной службе Украины есть системное программное виденье развития ведомства. По его словам, согласно поручениям Президента в настоящее время отрабатывается концепция интегрированного управления границей, которая даст возможность хорошо подготовиться к Евро-2012 и привести процедуры и стандарты, существующие на государственной границе, в соответствие с европейскими требованиями.

Председатель ГПСУ сообщил, что впервые в истории нашего государства парламент принял закон о пограничном контроле, который основывается на Шенгенском кодексе законов, действующем в Европейском содружестве. Для развития данного закона, по словам Н.ЛИТВИНА, правительством уже принято восемь постановлений, упрощающих формальности, которые будут действовать на границе во время подготовки и проведения Евро-2012. Речь идет, в том числе, и о создании таких условий прохождения паспортного контроля, которые свели бы к минимуму человеческий фактор.

Н.ЛИТВИН также сообщил, что службой разработаны соответствующие законодательные и правительственные документы, которые дают возможности для перестройки пограничной службы как правоохранительного органа.