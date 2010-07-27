Пресс-конференция «Кто препятствует запрету рекламы пива на телевидении?»

В среду, 28 июля, в 12:30 в информационном агентстве УНИАН (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) начнётся пресс-конференция на тему: «Кто препятствует запрету рекламы пива на телевидении?». Участники пресс-конференции: Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ, народный депутат Украины (фракция БЮТ);

Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, главный координатор гражданской кампании «Форум cпасения Киева»;

Наталия РОЗИНСКАЯ, телеведущая Первого национального канала, писательница;

Олег АНДРОС, координатор по взаимодействию со средствами массовой информации гражданской кампании «Форум спасения Киева».

Инициаторы пресс-конференции обращают внимание, что проблема алкоголизма в Украине сегодня набрала безумные обороты, о чём свидетельствует официальная статистика. В частности, ежегодно из-за алкоголизма в Украине умирает свыше 40 тысяч человек. От 700 до 900 тысяч лиц находятся на учёте как больные алкоголизмом, однако реальная цифра в 3–5 раз выше. Каждый житель нашей страны на протяжении года выпивает, даже по заниженным данным официальной статистики, более 60 литров пива (а по оценкам экспертов – свыше 180 литров пива, что является абсолютным мировым рекордом!). Таким образом, проблема алкоголизма превратилась в одну из вопиющих проблем украинского общества.

В связи с этим организаторы мероприятия настаивают на быстрейшем принятии в первом чтении законопроекта №1014-2 о внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» (относительно ограничения рекламы алкогольных напитков и пива), поданном народными депутатами от БЮТ Николаем ТОМЕНКО и Андреем ШЕВЧЕНКО ещё 23 апреля 2008 года.

Документ предусматривает более эффективные ограничения относительно размещения рекламы алкогольных напитков, пива и других объектов интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки. В частности, законопроект предлагает распространить на рекламу пива и напитки, изготавливаемые на его основе, знаков товаров и услуг, под которыми выпускается пиво и напитки, которые изготавливаются на его основе, ограничения, предусмотренные для рекламы алкогольных напитков и соответствующих торговых марок.

Кроме того, предлагается на час – до 24 часов – продлить запрет на рекламу алкогольных напитков на радио и телевидении, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки.

Законопроектом также предусматривается запрет спонсорства теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки.

Организаторы пресс-конференции напоминают, что законопроект №1014-2 лежал без рассмотрения в Комитете ВР Украины по вопросам свободы слова и информации, до недавнего времени возглавляемом нынешним заместителем главы Администрации Президента Анной ГЕРМАН, уже 27 месяцев. Хотя, согласно Регламенту ВР, должен быть рассмотрен не позднее, чем в 30-дневный срок.

И только после обращения группы депутатов к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ законопроект был включён в расписание пленарных заседаний.

Сегодня задача депутатов и общественных организаций – добиться включения законопроекта №1014-2 в повестку дня конкретной пленарной недели и проголосовать за него хотя бы в первом чтении, подчёркивают участники мероприятия.