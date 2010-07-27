Томенко: сказка для украинцев с 1 августа закончится

Сегодня Украина стала свидетелем завершения мифа о хорошей украинской власти и доброй российской.

Об этом заявил вице-спикер парламента, заместитель председателя партии “Батькивщина” Николай Томенко, комментируя заявление премьер-министра Николая Азаров о невозможности избежать повышения цены на газ для населения с 1 августа.

Как сообщает сайт БЮТ, Николай Томенко напомнил, что первым серьезным шагом президента Януковича и правительства Азарова был так называемый “харьковский пакт” о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в АР Крым, который преподносился всем нам следующим образом: “украинскому народу - дешевый газ, а России - базу своего флота на территории Украины”.

“Эта информационная кампания руководства государства базировалась на том, что они гарантируют, что как минимум тарифы для населения не вырастут после подписания “фантастически выгодных” для Украины соглашений по газу и еще более выгодной” пролонгации пребывания ЧФ РФ на территории Украины”, - сказал Томенко.

“Вместо этого, как выяснилось, эта сказка для украинцев с 1 августа оканчивается – цены на газ радикально повышаются, а Россия устами своих руководителей требует все большего и большего от Украины”, - отметил он.