Симоненко объявил себя оппозицией - в коалиции

Компартия является настоящей политической оппозицией.

Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко, сообщает пресс-служба партии.

"Оппозиция - это классовое понятие. Мы хотим поменять не отдельных людей и партии, а поменять социальный строй. Это наша стратегическая цель", - сказал он.

"Что же касается Тимошенко и иже с ней, они не хотят менять строй. Они хотят занять место Януковича и Азарова, им не важны интересы трудящихся, им важны их личные интересы и интересы того капитала, который они представляют", - отметил Симоненко.

"Вот в этом смысле КПУ - это самая настоящая политическая оппозиция. Мы отстаиваем интересы трудящихся, а значит, находимся в конфронтации с партиями олигархов", - заявил он.

По словам Симоненко, "именно внутри коалиции Компартия отстаивает интересы народа, отличные от интересов олигархов".

В то же время он заявил, что "демонстративный выход из коалиции был бы со стороны КПУ крайне безответственным шагом по отношению к людям".

"Во-первых, это усилило бы противостояние в Раде, и мы опять скатились бы в прошедшую уже эпоху драк и блокирования трибуны в сессионном зале", - сказал лидер Компартии.

"Во-вторых, если мы на радость и под аплодисменты Тимошенко и Жвании, отойдем от работы в коалиции, то мы отдадим весь процесс принятия решений исключительно в руки капиталистических партий", - отметил Симоненко.

Украинская правда