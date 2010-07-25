Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О государственно-частном партнерстве”, принятый Верховной Радой Украины 1 июля 2010 года.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство Президента.

Законом определяются правовые, экономические и организационные принципы взаимодействия государственных и частных партнеров, урегулирования отношений, связанных с подготовкой, выполнением и прекращением договоров, которые заключаются в рамках государственно-частного партнерства, а также установления гарантий соблюдения прав и интересов сторон.

Необходимость принятия этого закона была определена в Программе экономических реформ на 2010-2014 годы.

Закон определяет в качестве основных признаков государственно-частного партнерства обеспечение высших технико-экономических показателей эффективности деятельности, чем при осуществлении такой деятельности государственным партнером без привлечения частного.

Также признаками государственно-частного партнерства являются продолжительность отношений (от 5 до 50 лет), передача частному партнеру части рисков, внесение частных инвестиций, а также неизменность на протяжении всего срока действия договора целевого назначения и формы собственности объекта государственно-частного партнерства.