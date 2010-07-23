Берлускони: безвизовому режиму с РФ сопротивляется Восточная Европа

Восточно-европейские страны ЕС сопротивляются введению безвизового режима с Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ заявил в Милане на совместной пресс-конференции с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Есть определенное сопротивление, особенно со стороны стран Восточной Европы. Видимо, это связано с историей со времен Советского Союза. Сопротивление есть, я понимаю это с исторической точки зрения, но с точки зрения необходимости дальнейшего сотрудничества между современными экономиками ЕС и РФ я этого понять не могу», - сказал С.БЕРЛУСКОНИ.

Премьер-министр Италии подчеркнул, что нужно как можно скорее найти решение этой проблемы.

Он отметил, что пообещал Д.МЕДВЕДЕВУ продолжить обсуждение этого вопроса с европейскими партнерами.

С.БЕРЛУСКОНИ подчеркнул, что, как и ранее, выступает за введение безвизового режима между ЕС и РФ.

«Я укрепился в своем убеждении, что та проблема требует решения, и необходимо изменить визовый режим», - сказал он.

«Эта проблема может быть решена, но, к сожалению, это решение должно быть принято (в ЕС - УНИАН) единогласно», - добавил С.БЕРЛУСКОНИ.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Ростове-на-Дону Президент России Д.МЕДВЕДЕВ по итогам саммита Россия-ЕС сообщил, что Россия передала Европейскому Союзу свой проект соглашения об отмене визового режима.