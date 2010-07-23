Чечетов не отдаст мандат на год раньше даже ради Януковича?

В случае признания неконституционной политреформы 2004 года следующие выборы в Верховную Раду состоятся все равно не ранее 2012 года.

Об этом в ходе интернет-конференции на сайте Партии регионов заявил заместитель лидера фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ.

Он отметил, что после того, как 252 народных депутата обратились в Конституционный Суд с вопросом о конституционности политреформы 2004 года, многие противники этой идеи начали распускать слухи, что тогда нужно будет раньше проводить выборы в Верховную Раду и президентские выборы. «Они начали психологически давить на народ, говоря, что в старой Конституции было предусмотрено, что полномочия народных депутатов – 4 года, значит, в следующем году нужно опять проводить выборы. Это абсолютная чушь», - сказал М.ЧЕЧЕТОВ.

Он подчеркнул, что если КС признает политреформу неконституционной, «значит, мы возвращаемся к президентско-парламентской форме правления, и Президент получит те полномочия, которые были у него раньше, до проведения политреформы».

При этом, по словам М.ЧЕЧЕТОВА, срок пребывания Президента у власти останется неизменным – 5 лет. «Точно так же и парламент – нынешние депутаты выбирались в 2007 году на 5 лет. И они этот срок добудут до конца», - сказал он.

В то же время народный депутат отметил, что на следующих выборах в Верховную Раду срок полномочий депутатов составит 4 года.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО заявил, что если будет отменена политреформа 2004 года, то действующей редакцией Конституции станет редакция 1996 года.

Редакция Конституции 1996 года предусматривает, что срок деятельности парламента составляет 4 года, а выборы в Верховную Раду проходят в последнее воскресенье марта четвертого года полномочий.

«Если такой неконституционный алгоритм действия власти по делу изменения действующей Конституции будет взят за основу, то первым его следствием можно прогнозировать проведение выборов в ВР, которые состоятся 27 марта 2011 года», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Такого же мнения придерживается и председатель ВР Владимир ЛИТВИН.