Тигипко назвал две причины, которые тормозят реформы

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО уверен, что проведение реформ тормозится отсутствием политической воли и нехваткой молодых образованных специалистов.

Как пердает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире "5 канала".

"Я думаю, два основных момента. Первое: недостаточная политическая воля, даже сегодня. Я говорю о власти в целом. И очень серьезные проблемы с исполнителями", - заявил С.ТИГИПКО.

Он отметил нехватку "молодых, прогрессивных, образованных" людей.

По словам вице-премьера, эту ситуацию с кадрами необходимо менять. "Мне кажется, что такие определенные изменения надо нам делать", - подчеркнул С.ТИГИПКО.