Янукович и Азаров разыграли сценку на публику (видео)

В интернете появилось новое видео из серии ляпов украинского Президента.

Как сообщал УНИАН, отдых Виктора Федоровича в Крыму прервал визит премьера Николая Азарова, которому пондобились ценные указания перед очередным заседанием Кабмина.

Момент заботы Президента о судьбе страны даже на отдыхе, понятно, снимали телевизионщики.

Янукович и Азаров чувствуя себя в безопасности и не подозревая, что камера уже включена, договариваются о нюансах съемки.

"Ну, я буду к тебя обращаться на украинской мове", - говорит Янукович, обращаясь к Азарову.

После этого Президент заговорил на камеру по-украински и выдал несколько общих фраз.

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Как справедливо замечает "Украинская правда", после этого видео становится понятно, что возмущение Януковича по поводу незнания министрами украинского языка, является по меньшей мере неискренним.

Видео с "Украинськой правды"