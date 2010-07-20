Азаров слетал в Крым на разговор с Януковичем

Сегодня в Крыму Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ актуальные вопросы деятельности руководства государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, одним из основных во время обсуждения был вопрос уборки нынешнего урожая. Н.АЗАРОВ заверил Президента, что “сбор урожая находится в центре внимания правительства”.

“Принято несколько соответствующих серьезных постановлений. Ситуацию на рынках мы контролируем и знаем. Мы рассчитываем, что продадим урожай по хорошей цене ...чтобы крестьяне не были в очередной раз ограблены, чтобы они получили за свое зерно нормальную цену и смогли заложить устойчивую базу для урожаев следующих лет”, – заверил премьер-министр.

По его словам, на это, прежде всего, направлена работа Аграрного фонда по закупке сельхозпродукции в государственный резерв.

В.ЯНУКОВИЧ поддержал реализацию такого механизма как выпуск облигаций, с помощью которых Аграрный фонд получит соответствующий финансовый ресурс и сможет выполнять свою функцию закупки зерна в больших объемах. “Думаю, что уже через несколько дней такой механизм заработает”, – сказал Н.АЗАРОВ.

Особое внимание во время встречи было уделено вопросу ликвидации последствий наводнения в пострадавших регионах Украины. Президент поручил профинансировать все работы, связанные с предоставлением помощи населению.

Премьер-министр по этому вопросу доложил, что правительство держит на контроле вопрос предоставления помощи каждой пострадавшей семье.

“Выделенные деньги, прежде всего, должны пойти на восстановление жилья, подъездных путей, колодцев, водоснабжения... Для этого выделены все необходимые средства», – сказал Н.АЗАРОВ. Он также отметил, что правительство жестко контролирует их использование, “чтобы средства не пошли, как в прошлом году – растворились без каких-либо результатов, - а чтобы были выделены на конкретные объекты”.

“Возбужден ряд уголовных дел, арестованы ряд лиц. Вполне очевидно, что деньги были просто разворованы. Сейчас ведется следствие относительно исполнителей, но я думаю, что виноваты не только они – цепочки потянутся к тем, кто выделял эти деньги и должен был контролировать их правильное использование”, – сказал Н.АЗАРОВ, информируя Президента о расследовании относительно использования средств, выделенных государством на ликвидацию наводнения и стихийных явлений предыдущих лет.

Кроме этого, Президент и премьер обсудили механизм усовершенствования государственных закупок. “Я получил в очередной раз письмо от Счетной палаты – опять в государственных закупках возникает коррупция... Там, где чиновник имеет возможность касаться разрешительной системы, он это использует для собственной пользы”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ, выразив убеждение, что сегодня есть все возможности для построения достаточно прозрачной системы государственных закупок.

Глава государства также заявил, что возьмет под свой контроль абсолютно все тендерные процедуры, которые будут проводиться в министерствах, ведомствах, комитетах, регионах страны. В.ЯНУКОВИЧ отметил важность того, чтобы “эти процедуры происходили абсолютно прозрачно, открыто с соблюдением всех требований закона о государственных закупках”.

Отдельное внимание Президент и премьер уделили вопросам формирования бюджета на 2011 год, переговоров Украины с МВФ, проблемам борьбы с коррупцией.

После встречи Н.АЗАРОВ подчеркнул, что правительство завтра на заседании рассмотрит вопросы, которые были сегодня обсуждены с Президентом, и примет соответствующие решения.