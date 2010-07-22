Мороз нашел себе единственно возможную замену

Председатель Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ убежден, что министр экономики Украины Василий ЦУШКО возглавит СПУ.

В интервью газете «Коммерсант» от 22 июля А.МОРОЗ сказал, что на съезде партии 24 июля в ходе тайного голосования будет определено, кто станет руководителем партии, “но я чувствую и вижу по работе областных конференций, что Василий Петрович будет избран подавляющим большинством».

А.МОРОЗ сказал, что предлагал рассмотреть вопрос о смене лидера еще в 2007 году, то есть «после того, как партия не смогла провести своих депутатов в парламент». По его словам, «тогда я написал заявление, предложил рассмотреть его без моего участия членам политсовета, правда, никто с ним не согласился». Он напомнил, что 19 лет руководит партией, По его словам, сегодня должна произойти смена лидера.

А.МОРОЗ подчеркнул, что В.ЦУШКО - «человек, которому я полностью верю». «И формально, и по сути он может быть сегодня лидером партии. У него есть авторитет, опыт работы, да и возраст у него небольшой - 47 лет», - добавил он.

На вопрос, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост главы партии, А.МОРОЗ ответил, что «многие партийные организации предлагают такой вариант, но если это произойдет, я возьму самоотвод».

А.МОРОЗ считает, что на сегодня в СПУ есть не внутренняя оппозиция, а фронда. «Она есть, и от нее нужно избавляться. Это не преследование и не сведение счетов, это жизненная необходимость для партии», - добавил он. На уточняющий вопрос: «Кто является лидером фронды, первый секретарь политсовета Николай РУДЬКОВСКИЙ? Он будет баллотироваться в председатели?», А.МОРОЗ ответил: «Я так не думаю. Чтобы быть лидером, надо высказывать свое видение, свои установки, свои программные соображения. А поскольку таковых нет, РУДЬКОВСКИЙ и другие прекрасно понимают, что или будет Василий Петрович, или не надо заниматься заменой».

А.МОРОЗ сказал, что после съезда останется в политике. «Из активной политики я, безусловно, уходить не собираюсь», - отметил он. «Если будет избран ЦУШКО, я по всем направлениям деятельности партии ему, как председателю, буду помогать», - добавил он и при этом сказал, что “сейчас часть актива СПУ предлагает ввести должность почетного председателя партии с определенными функциями». А.МОРОЗ хочет оставить за собой вопросы «проведения кадровой политики, консультирование по вопросам замены или выдвижения кандидатур, вопросы взаимодействия с другими партиями, депутатскими фракциями в советах разных уровней и, естественно, в парламенте, переговоры с руководителями ведомств». «Могу также взять на себя функции налаживания контактов с Президентом и премьером», - добавил он.

А.МОРОЗ уверен, что под руководством В.ЦУШКО СПУ не возьмет курс на слияние с Партией регионов. «Что касается слияния, то это недопустимо, потому что у нас отличаются и программные цели, и идеология. Мы - партия левоцентристская, а Партия регионов – либеральная», - добавил он.

Говоря о выборах в местные органы самоуправления, А.МОРОЗ сказал, что СПУ будет «позиционировать себя как партия, которая борется за социальную справедливость». «Мы не будем предлагать партнерство или сотрудничество другим партиям за счет отступления от своих позиций», - заявил лидер СПУ.