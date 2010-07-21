Гриценко: правительство губит все оборонные программы

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО негативно оценивает правительственную политику по вопросу поддержки и развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, об этом говорится в обращении А.ГРИЦЕНКО к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ.

В документе А.ГРИЦЕНКО констатирует, что руководство государства на протяжении многих лет не уделяет достаточного внимания предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

“Безусловным показателем внимания к конкретной отрасли экономики являются объемы государственных ассигнований в ее развитие, - считает А.ГРИЦЕНКО. - Так, за исключением 2007 года, когда финансирование ОПК по заказу Министерства обороны было значительно увеличено, ситуация хронического недофинансирования повторяется практически каждый год. Пока не стал исключением и 2010 год”.

Ввиду сложности формирования государственного бюджета Украины в условиях кризиса, председатель Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны обратил внимание Н.АЗАРОВА на то, что из 884,56 млн. грн. ассигнований, предусмотренных на развитие ВВТ (вооружение и военная техника) в 2010 году, практически все они спланированы по специальному фонду. Озабоченность, по его убеждению, вызывает то, что средства по специальному фонду практически никогда не поступали на предприятия промышленности.

“По общему фондом предусмотрены только 88 млн. грн. Из стабилизационного фонда на развитие ВВТ предусматривается выделить еще 90 млн. грн. Росписью ассигнований государственного бюджета Украины финансирования развития ВВТ по общему фонду предусмотрено только во втором полугодии текущего года, а по специальному фонду только в последнем квартале, из них 90% - в декабре. Таким образом, до конца года предприятия не работают. Следовательно, возникают вопросы: когда выполнять заказ государства; как без загрузки промышленности выходить из кризиса; как достичь желаемого роста ВВП; как платить заработную плату, содержать и развивать предприятия”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По его информации, лишь 80,9 млн. грн. предусмотрены всем украинским конструкторским бюро на разработку ВВТ, но исключительно для оплаты уже выполненных в 2009 году работ.

“Также на июнь 2010 года полностью прекращено финансирование выполнения государственных контрактов с конструкторскими бюро по созданию более чем 30 новых образцов ВВТ по договорам, заключенным в предыдущие годы. Государственный оборонный заказ на 2010 год на создание и закупку ВВТ не утвержден. Остаются неутвержденными государственные оборонные программы развития вооружения и военной техники, создания корабля класса “Корвет”, не внесены изменения в программу Ан-70”, - заявил народный депутат.

Учитывая, что существующие проблемы нуждаются в немедленном решении, А.ГРИЦЕНКО считает необходимым с целью обеспечения планирования дальнейшего развития оборонного сектора экономики государства ускорить рассмотрение и утверждение Кабинетом министров разработанных Министерством обороны проектов государственной целевой оборонной программы развития вооружения и военной техники на 2010-2015 годы, государственной целевой оборонной программе создания и строительстве кораблей класса “Корвет”, изменений в программу создания и строительства самолета Ан-70.

С целью обеспечения реального развития экономики государства он предлагает отказаться, начиная с 2011 года, от специального и стабилизационного фондов в структуре государственного бюджета, которые планируются, но ежегодно не наполняются и расходы по которым не осуществляются.