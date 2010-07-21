Во время визита Азарова в Москву можно будет подписать соглашения
05:30, 21 июля 2010Политика
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По авиации, космосу и атомной энергетике
|Владимир Ельченко
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО, прибывший в Москву.
«Во время последнего визита нашего премьер-министра в Москву было договорено, что следующий визит Николая Яновича АЗАРОВА намечен на сентябрь – к этому времени договорено, что те проекты конкретных соглашений по авиации, судостроению, космосу и атомной энергетике будут доработаны, и, возможно, часть из них, а может быть и все, будут подписаны», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.
Он отметил, что точные сроки визита Н.АЗАРОВА в РФ пока не определены, но, вероятнее всего, визит состоится в начале сентября.
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