Тарасюк выражает серьёзные сомнения в отношении Яценюка

Бывший министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК выражает серьезные сомнения относительно профессиональной способности первого заместителя главы Секретариата Президента Арсения ЯЦЕНЮКА возглавлять Министерство иностранных дел.

Об этом он заявил в прямом эфире на “5 канале”.

«Я лично имею серьезные сомнения относительно профессиональной способности господина ЯЦЕНЮКА выполнять обязанности министра иностранных дел”, - сказал, в частности, Б.ТАРАСЮК, добавив, что «всем хочется занять эту должность».

Он также выразил удивление поведением представителей Секретариата Президента, ведь, как отметил Б.ТАРАСЮК, не глава государства объявил о выдвижении кандидатуры В.ЯЦЕНЮКА, а руководитель Секретариата Виктор БАЛОГА. При этом Б.ТАРАСЮК напомнил, что именно «господин ЯЦЕНЮК был первым из Секретариата Президента, кто сразу после голосования антиконституционного решения об отставке министра ТАРАСЮКА заявил о том, что ВР имеет право освобождать (главу МИД – УНИАН), но вносить имеет право только Президент”.

Б.ТАРАСЮК также заявил: “Я знаю, что после моей отставки в Секретариате Президента была толкотня за эту должность. Должен сказать, что она не делает чести тем людям, которые окружают Президента”. Все это, по мнению Б.ТАРАСЮКА, кажется “очень сомнительным с точки зрения нравственности”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта, Верховная Рада в очередной раз не поддержала кандидатуру Владимира ОГРИЗКО на должность министра иностранных дел.

Вечером В.БАЛОГА сообщил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА на должность министра иностранных дел.

Справка УНИАН. А.ЯЦЕНЮК (в 1974 году рождения) – с сентября 2006 года занимает должность первого заместителя главы Секретариата Президента.

Кандидат экономических наук, член Совета НБУ; член наблюдательного совета ОАО "Государственный сберегательный банк Украины"; член наблюдательного совета ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины".

Работал министром экономики в крымском правительстве, первым заместителем председателя Национального банка Украины, первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации. С сентября 2005 по август 2006 занимал должность министра экономики Украины.