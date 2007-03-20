Тарасюк выражает серьёзные сомнения в отношении Яценюка
Об этом он заявил в прямом эфире "5 канала"
Бывший министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК выражает серьезные сомнения относительно профессиональной способности первого заместителя главы Секретариата Президента Арсения ЯЦЕНЮКА возглавлять Министерство иностранных дел.
Об этом он заявил в прямом эфире на “5 канале”.
«Я лично имею серьезные сомнения относительно профессиональной способности господина ЯЦЕНЮКА выполнять обязанности министра иностранных дел”, - сказал, в частности, Б.ТАРАСЮК, добавив, что «всем хочется занять эту должность».
Он также выразил удивление поведением представителей Секретариата Президента, ведь, как отметил Б.ТАРАСЮК, не глава государства объявил о выдвижении кандидатуры В.ЯЦЕНЮКА, а руководитель Секретариата Виктор БАЛОГА. При этом Б.ТАРАСЮК напомнил, что именно «господин ЯЦЕНЮК был первым из Секретариата Президента, кто сразу после голосования антиконституционного решения об отставке министра ТАРАСЮКА заявил о том, что ВР имеет право освобождать (главу МИД – УНИАН), но вносить имеет право только Президент”.
Б.ТАРАСЮК также заявил: “Я знаю, что после моей отставки в Секретариате Президента была толкотня за эту должность. Должен сказать, что она не делает чести тем людям, которые окружают Президента”. Все это, по мнению Б.ТАРАСЮКА, кажется “очень сомнительным с точки зрения нравственности”.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта, Верховная Рада в очередной раз не поддержала кандидатуру Владимира ОГРИЗКО на должность министра иностранных дел.
Вечером В.БАЛОГА сообщил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА на должность министра иностранных дел.
Справка УНИАН. А.ЯЦЕНЮК (в 1974 году рождения) – с сентября 2006 года занимает должность первого заместителя главы Секретариата Президента.
Кандидат экономических наук, член Совета НБУ; член наблюдательного совета ОАО "Государственный сберегательный банк Украины"; член наблюдательного совета ОАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины".
Работал министром экономики в крымском правительстве, первым заместителем председателя Национального банка Украины, первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации. С сентября 2005 по август 2006 занимал должность министра экономики Украины.