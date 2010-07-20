Ющенко все еще надеется выбить деньги под свой Мистецький арсенал

Лидер партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО надеется, что с сентября будут возобновлены работы по реконструкции и строительству культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Он отметил, что украинцы должны осознать необходимость строительства такого музея как «Мистецький арсенал».

«Люди должны знать об этом проекте. И должны не просто пассивно наблюдать, какова будет судьба проекта, а занять активную позицию», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он раскритиковал тех, кто сегодня пытается поднять вопрос о целесообразности продолжения строительства музея.

«Моя позиция такова: это - первый проект, в который нужно вкладывать средства, потому что никогда ты не воспитаешь своего сына, если у него не будет гордости за деда, прадеда - то ли в искусстве, то ли архитектуре. Нация, которая не имеет своего Эрмитажа, своего Британского музея, никогда не будет нацией», - отметил лидер «Нашей Украины».

В.ЮЩЕНКО настаивает, чтобы проект «Мистецький арсенал» оставался президентским проектом. При этом он выразил понимание, что «реализовать такой масштабный проект за один бюджетный год невозможно, однако жаль, что много времени было потеряно». По его словам, полтора года при предыдущем премьере средства на музей не выделялись, а была лишь «одна говорильня» по этому поводу. «Сейчас выглядит так, что противников проекта якобы нет, но выделить средства, чтобы мы не потеряли строительный сезон 2010 года, еще довольно проблематично», - добавил В.ЮЩЕНКО.

Лидер «Нашей Украины» подчеркнул, что он занимает активную позицию относительно необходимости выделения финансирования на этот проект. Он убежден, что проект по реконструкции и строительству «Мистецького арсеналу» будет профинансирован и реализован.

«Такой проект трудно потерять, поскольку он слишком знаковый», - уверен В.ЮЩЕНКО.

Он надеется, что в ближайшие недели будет принят новый документ относительно наблюдательного совета «Мистецького арсеналу». По словам В.ЮЩЕНКО, в совет должны быть привлечены люди не только известные в искусстве, но и те, кто представляет различные регионы, музеи и власть.

Как сообщал УНИАН, 14 июля Кабинет министров Украины решил в этом году направить на завершение строительства «Мистецького арсеналу» 125 млн. грн.

Окончательно музей обещают построить через три года.