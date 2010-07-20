Суд оставил Диденко за решеткой

Апелляционный суд города Киева оставил в силе решение Печерского районного суда столицы об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня после рассмотрения апелляции на решение Печерского суда.

Суд мотивировал свое решение тем, что адвокаты И.ДИДЕНКО не привели доказательств в пользу необходимости отмены решения о его аресте.

Во время зачитывания судьей решения присутствующий в зале суда И.ДИДЕНКО отметил, что не согласен с таким решением суда, поскольку оно необоснованное.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева 12 июля избрал в отношении И.ДИДЕНКО меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Суд мотивировал свое решение тем, что И.ДИДЕНКО, имея высокий социальный статус, поскольку в свое время находился на ответственной должности, имеет возможность препятствовать следствию, поэтому с целью предупреждения таких действий, суд вынес решение о его аресте.

И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля. По словам начальника пресс-центра СБУ Марины ОСТАПЕНКО, задержание И.ДИДЕНКО состоялось в рамках проведения следственных действий по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении него 10 июня по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.