Суд оставил Диденко за решеткой
Апелляцию проиграли
|Игорь ДИДЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд принял сегодня после рассмотрения апелляции на решение Печерского суда.
Суд мотивировал свое решение тем, что адвокаты И.ДИДЕНКО не привели доказательств в пользу необходимости отмены решения о его аресте.
Во время зачитывания судьей решения присутствующий в зале суда И.ДИДЕНКО отметил, что не согласен с таким решением суда, поскольку оно необоснованное.
Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева 12 июля избрал в отношении И.ДИДЕНКО меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.
Суд мотивировал свое решение тем, что И.ДИДЕНКО, имея высокий социальный статус, поскольку в свое время находился на ответственной должности, имеет возможность препятствовать следствию, поэтому с целью предупреждения таких действий, суд вынес решение о его аресте.
И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля. По словам начальника пресс-центра СБУ Марины ОСТАПЕНКО, задержание И.ДИДЕНКО состоялось в рамках проведения следственных действий по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении него 10 июня по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.