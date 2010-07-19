У Кириленко требуют повторно объявить Лужкова персоной нон грата
Стойко направил обращение в СБУ и МИД
|Иван СТОЙКО
Об этом идет речь в депутатском обращении И.СТОЙКО, которое он направил в Службу безопасности Украины и Министерство иностранных дел, сообщили УНИАН в пресс-службе партии “За Украину!”.
“Высокопоставленный чиновник из Москвы в очередной раз позволяет себе делать антиукраинские заявления, - отметил народный депутат. - Поэтому если в Украине есть независимое МИД и СБУ, которые отстаивают украинские интересы, ЛУЖКОВУ повторно должны запретить въезд на территорию Украины».
И.СТОЙКО убежден, что подобные заявления российских высокопоставленных должностных лиц, в первую очередь, связаны с тем, что в Украине к власти пришла “когорта пророссийских политиков”.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июля, на пресс-конференции в Москве Ю.ЛУЖКОВ отметил, что «свои заявления относительно Севастополя сделал осмысленно и обоснованно - никаких изменений моей позиции относительно статуса Севастополя нет и не будет".
В мае 2008 года Ю.ЛУЖКОВ заявил, что Севастополь должен быть возвращен России. 12 мая 2008 года СБУ приняла решение о бессрочном запрете на въезд в Украину Ю.ЛУЖКОВУ.
В июне этого года СМИ сообщили, что Ю.ЛУЖКОВУ разрешен въезд на территорию Украины, о чем в телефонной беседе московскому градоначальнику сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.