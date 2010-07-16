«Русское единство» раскритиковало «газовый прорыв» Януковича

Лидера Всекрымского движения "Русское единство" Сергей АКСЕНОВ заявляет, что граждане Украины, голосовавшие за новую власть на президентских выборах, не уполномочивали ее повышать тарифы на газ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе "Русского единства".

Как считает С.АКСЕНОВ, те, кто приветствовал приход на ключевые позиции представителей Партии регионов, "ожидали от них противоположного".

"Именно в этом ключе - как базис для обновления экономики - общество восприняло договоренности с Россией. В их свете резкое повышение тарифов на газ выглядит, мягко говоря, нелогично", - отметил С.АКСЕНОВ.

"Допустим даже, что такое повышение - жизненно необходимо. Но общество должно получить полную картину: на какие еще товары и услуги этот "газовый прорыв" за собой потянет, как государство намерено смягчить удар по карману своих граждан и прочее. С нами же поступают, и уже не в первый раз, как с населением оккупированной территории, которое достаточно поставить перед фактом. Если власть не объясняет своих действий народу, это не дружественная народу власть", - заявил лидер "Русского единства".

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики постановлением от 13 июля повысила с 1 августа розничные цены на природный газ для населения на 50%.