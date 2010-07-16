Азаров решил, что все становится на свои места

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что нынешний выбор украинского народа в интересах единой, сильной власти и уверенное движение государства по преодолению экономического и политического кризисов совпадают с положениями Декларации о суверенитете Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю 20-й годовщины Декларации о суверенитете.

«Сегодня все становится на свои места», - сказал премьер.

По словам главы правительства, базовые принципы Декларации возвращаются в нашу жизнь. Он отметил, что Верховная Рада Украины впервые за годы независимости утвердила Основы внутренней и внешней политики Украины.

Кроме того, добавил премьер, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провозгласил программу экономического и социального развития. «Считаю, что эти вехи являются огромным продвижением на пути обеспечения верховенства права, укрепления демократических основ в существовании нашего государства», - добавил Н.АЗАРОВ.