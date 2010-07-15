БЮТ предлагает Кличко доказать, что он не ведет переговоры с ПР

Фракция «Блок Юлии Тимошенко» в Киевсовете призывает депутатов всех фракций Киевского городского совета к выражению недоверия киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и секретарю Киевского городского совета Олесю ДОВГОМУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ, депутатам Киевсовета были направлены соответствующие открытые письма.

Так, в письме к мэру Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ БЮТ вспомнил “о невыполнении в полном объеме возложенных на него полномочий киевского городского председателя, в частности, о систематическом игнорировании проведения пленарных заседаний Киевского городского совета. Также отметил доказательство Временной следственной комиссией Верховной Рады по расследованию нарушений должностными лицами КГГА многочисленных нарушений в работе киевской власти”. В письме говорится и об “отстранении Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Партией регионов от управления городом”.

“Поэтому фракция БЮТ в полном составе обращается к мэру с предложением добровольно сложить полномочия, которые дадут возможность киевлянам 31 октября этого года избрать легитимного городского председателя. Ведь сегодня граждан, зарегистрированных в столице, фактически лишили конституционного права избирать и быть избранным”, - цитирует текст открытого письма пресс-служба фракции БЮТ в Киевсовете.

Обратилась фракция БЮТ и к Блоку Леонида Черновецкого о поддержке проекта решения “О выражении недоверия киевскому городскому председателю ЧЕРНОВЕЦКОМУ Л.М. и о досрочном прекращении полномочий заместителя городского председателя - секретаря Киевсовета Довгого О.С.”.

«Чтобы решить это важный вопрос для киевлян, депутатам необходимо 80 голосов, в том числе и голоса вашей фракции», говорится в обращении к Блоку Черновецкого.

К Блоку Виталия Кличко БЮТ обратился со словами: «Если вы в действительности не ведете переговоры с Партией регионов за должности, а хотите легитимно изменить власть в Киеве, призываем вас поставить подписи под проектами решений, инициированных фракцией БЮТ в Киевсовете».

Обращаясь за поддержкой ко всем депутатам Киевсовета, фракция БЮТ подчеркнула необходимость вернуть киевлянам их конституционное право самим избирать того, кто сможет руководить городом.

«Мы призываем вас поставить подписи под проектом решения о выражении недоверия и досрочного прекращения полномочий Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и О.ДОВГОГО. Подпись каждого из вас для горожан нашего города – на вес золота», говорится в письмах к депутатам Киевсовета.