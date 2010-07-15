Гриценко говорит, что отказался объединять свою партию с ЕЦ Балоги

Лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что получил от лидера «Единого Центра» Виктора БАЛОГИ письмо с предложением совместно, на платформе «ЕЦ», создать новую партию европейского образца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

“Вчера от лидера «Единого Центра» Виктора БАЛОГИ я получил письмо, в котором он предлагает совместно, на платформе «ЕЦ», создать новую партию европейского образца. По замыслу, объединенная партия должна быть создана до местных выборов и пойдет на них с единым списком кандидатов”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, после этого он провел дискуссию с членами своей партии, которая выявила, что сотрудничество и координация действий «Гражданской позиции» с «Единым Центром», равно как и с другими оппозиционными партиями, целесообразна и возможна.

В частности, сотрудничество возможно по трем направлениям – для противодействия власти, когда речь идет об: ограничении или потере суверенитета Украинского государства; создании угроз национальной безопасности Украины; массовом нарушении прав и свобод граждан – ограничение свободы слова, давление на предпринимательство, журналистов, разрушение местного самоуправления, ограничение избирательных прав граждан и т.п.

Однако, отметил А.ГРИЦЕНКО, создавать с «Единым Центром» объединенную партию «Гражданская позиция» не будет.

Кроме того, в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО сообщили, что Совет партии «Гражданская позиция» также единогласно принял решение не создавать с «Единым Центром» В.БАЛОГИ совместную политическую силу для участия в местных выборах.

А.ГРИЦЕНКО также подчеркнул, что лучше его политическая сила пойдет на местные выборы меньшим числом, однако будет гарантировать новое качество местной власти, местного депутата от «Гражданской позиции».