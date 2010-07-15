Гриценко говорит, что отказался объединять свою партию с ЕЦ Балоги

18:51, 15 июля 2010
Политика
1151 0

Предложил сотрудничество и координацию

Лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что получил от лидера «Единого Центра» Виктора БАЛОГИ письмо с предложением совместно, на платформе «ЕЦ», создать новую партию европейского образца.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

“Вчера от лидера «Единого Центра» Виктора БАЛОГИ я получил письмо, в котором он предлагает совместно, на платформе «ЕЦ», создать новую партию европейского образца. По замыслу, объединенная партия должна быть создана до местных выборов и пойдет на них с единым списком кандидатов”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, после этого он провел дискуссию с членами своей партии, которая выявила, что сотрудничество и координация действий «Гражданской позиции» с «Единым Центром», равно как и с другими оппозиционными партиями, целесообразна и возможна.

В частности, сотрудничество возможно по трем направлениям – для противодействия власти, когда речь идет об: ограничении или потере суверенитета Украинского государства; создании угроз национальной безопасности Украины; массовом нарушении прав и свобод граждан – ограничение свободы слова, давление на предпринимательство, журналистов, разрушение местного самоуправления, ограничение избирательных прав граждан и т.п.

Однако, отметил А.ГРИЦЕНКО, создавать с «Единым Центром» объединенную партию «Гражданская позиция» не будет.

Кроме того, в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО сообщили, что Совет партии «Гражданская позиция» также единогласно принял решение не создавать с «Единым Центром» В.БАЛОГИ совместную политическую силу для участия в местных выборах.

А.ГРИЦЕНКО также подчеркнул, что лучше его политическая сила пойдет на местные выборы меньшим числом, однако будет гарантировать новое качество местной власти, местного депутата от «Гражданской позиции».

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter