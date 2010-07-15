Луценко о преступности, политизации, агентуре и поцелуе Иуды

«Из-за массовых увольнений опытных правоохранителей и назначение новым руководством МВД на их места людей, не разбирающихся в этой сфере, резко возрос уровень преступности», - оценивает криминогенную ситуацию в стране экс-министр, лидер "Народной самообороны" Юрий ЛУЦЕНКО.

Об этом он заявил вчера на пресс-конференции в Одессе, представляя свои «Итоги и анализ политического сезона".

«Сейчас, по сравнению с прошлым годом, имеем на 40% больше заявлений о совершении тяжких и особо тяжких преступлений, на 148% увеличилось количество краж», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Таким образом, по его словам, высветилась главная проблема – это политизация милиции. "Если раньше депутаты имели на руках милицейскую статистику, - акцентировал экс-глава МВД Украины, - то при нынешнем министре МОГИЛЕВЕ, она закрыта для доступа. Милиция превращается в страшную, закрытую и вездесущую структуру".

По его мнению, создаются условия увеличения количества преступлений, но не менее важным фактором является ухудшающаяся агентурная работа и как следствие - слабая раскрываемость преступлений.

Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что "после выборов сменили всех начальников областных и районных отделений милиции. Уничтожили Управление по правам человека в МВД Украины, разогнали управление спецопераций МВД Украины. Между тем, именно сотрудники этого Управления обеспечили совместно с немецкими коллегами задержание похитителей картины Караваджо «Поцелуй Иуды», которую сейчас готовят к возвращению в Одесский музей западного и восточного искусства».