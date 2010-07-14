Довгий рассказал, что сам оплачивает свою работу в КГГА
...ни копейки госсредств
Олесь ДОВГИЙ заверяет, что за все время своего пребывания в должности секретаря Киевского городского совета не потратил ни копейки государственных средств на свое личное содержание, и делает он это за счет других собственных доходов.
Об этом О.ДОВГИЙ сказал в интервью УНИАН, опубликованном сегодня на сайте агентства.
“Ни на автомобиль, ни на каплю бензина, ни на каплю краски, компьютер, стол, стул, телефоны. Все приобретено за собственные средства”, - подчеркнул О.ДОВГИЙ, объясняя, что тратит на это собственные доходы.
“Обеспечение моей работы секретаря Киевсовета киевскому городскому бюджету ничего не стоит. А деньги, которые я получаю в качестве зарплаты, я значительно больше здесь же направляю на разные социальные программы”, - заверил он.
По словам О.ДОВГОГО, он считает не совсем корректным афишировать эту благотворительность. “Если ты делаешь хорошее дело, помогаешь детям или еще кому-то, ты это должен делать без огласки, не для пиара”, - отметил он.
«Кстати, на момент избрания меня секретарем Киевсовета мои декларации были больше, чем сейчас», - добавил О.ДОВГИЙ.
Полностью интервью с Олесем Довгим читайте тут