Довгий рассказал, что сам оплачивает свою работу в КГГА

Олесь ДОВГИЙ заверяет, что за все время своего пребывания в должности секретаря Киевского городского совета не потратил ни копейки государственных средств на свое личное содержание, и делает он это за счет других собственных доходов.

Об этом О.ДОВГИЙ сказал в интервью УНИАН, опубликованном сегодня на сайте агентства.

“Ни на автомобиль, ни на каплю бензина, ни на каплю краски, компьютер, стол, стул, телефоны. Все приобретено за собственные средства”, - подчеркнул О.ДОВГИЙ, объясняя, что тратит на это собственные доходы.

“Обеспечение моей работы секретаря Киевсовета киевскому городскому бюджету ничего не стоит. А деньги, которые я получаю в качестве зарплаты, я значительно больше здесь же направляю на разные социальные программы”, - заверил он.

По словам О.ДОВГОГО, он считает не совсем корректным афишировать эту благотворительность. “Если ты делаешь хорошее дело, помогаешь детям или еще кому-то, ты это должен делать без огласки, не для пиара”, - отметил он.

«Кстати, на момент избрания меня секретарем Киевсовета мои декларации были больше, чем сейчас», - добавил О.ДОВГИЙ.

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