Олесь Довгий: за кресло я не переживаю, потому что вся мебель в кабинете моя

На прошлой неделе секретарь Киеврады Олесь Довгий оказался в центре внимания СМИ. Появилась информация об обыске СБУ в его кабинете, о выимке документов, пресса даже писала о драке между ним и сотрудниками спецслужб. Но господин Довгий эту информацию опроверг. Завтра состоится последнее перед каникулами заседание Киеврады и депутаты, облегченно вздохнув, разъедутся по «багамам». Довгий говорит, что ему не до отдыха. Накопились много семейных и личных дел, поэтому в отпуске он будет заниматься их решением. А затем, если хватит времени, поедет в любимую Италию. Мы решили расспросить его о последних событиях, о кадровых ротациях в Киевраде и о поисках невесты для него, которыми якобы занимается Леонид Черновецкий.

Встретились мы с господином Довгим в его кабинете, дизайном которого он занимался лично. В шкафу расставлены снимки: Олесь Довгий с мамой, фото младшего брата Станислава, домашние любимцы-ньюфаундленды Чапа и Манюня. Напротив его рабочего стола – большая картина крымской художницы Валентины Цветковой с изображением цветущего дерева. У дверей – зимний пейзаж Софиевской площади. Олесю эта картина навеивает воспоминания...

Кроме коллекции слоников из разных уголков мира, Довгий гордится еще одной скульптурой: между двумя руками протянут канат, на котором балансирует канатоходец с зонтиком. Довгий говорит, что получил ее в подарок от одного высокопоставленного должностного лица с напутствием: “Для политика главное – находить равновесие”.

СБУ НИЧЕГО У МЕНЯ НЕ ИЗЫМАЛА Господин Довгий, что на самом деле происходило на прошлой неделе в вашем кабинете? СМИ писали о драке с эсбэушниками, хотя вы все отрицали...

Как я на первый взгляд – трезвый человек?

На первый – да. Я нормальный, адекватный человек. К тому же моя работа в первую очередь предполагает поиск компромиссов. То есть я должен находить общий язык со всеми. А конфликт с правоохранительными органами – это вообще что-то из области фантастики, тем более драка.

Информация в большинстве СМИ была искажена. Но прессу нельзя обвинять в этом, потому что они пользовались информацией, которая им доступная. А люди, которые владели достоверной информацией, не имели времени сразу ответить. Поэтому комментаторами выступала небольшая группа людей, составляющих сегодняшнюю оппозицию (хотя не знаю, можно ли ее так называть). К сожалению, наша действующая правовая база не устанавливает никакой ответственности за достоверность информации, распространенной тем или иным депутатом. Поэтому многие депутаты, чувствуя безответственность, несут порой чушь.

Ничего внезапного не произошло. Я пришел на работу. Меня ждали, как мы и договаривались, сотрудники СБУ...

То есть вы заранее знали, что к вам пожалуют спецслужбы?

Да. Я их пригласил к себе в кабинет. Мы поговорили и скоординировали нашу деятельность. Никто у меня ничего не изымал. Никаких документов. Я уже в прессе читал, что там и ломики были, и драки. Мы абсолютно мирно сидели.

А с какой целью они к вам приходили, какой повод был для разговора? Появилась вертикаль власти. И я надеюсь, возможных спекуляций будет чем дальше, тем меньше. Для меня важна репутация Киеврады как органа городского управления. А сегодня в условиях постоянной войны и перевыборов сам статус Киеврады и депутата Киеврады дискредитирован стараниями некоторых депутатов, их действиями, заявлениями, поведением, противостоянием с предыдущей властью, между собой. Потому хотелось бы, чтобы мы смогли вместе с правоохранительными органами пролить свет на те или иные дела и поставить все точки над “і”.

Когда с нами воевали Луценко или бывший премьер (Юлия Тимошенко. – Авт.), то эти наши “друзья” делали все возможное и невозможное, чтобы получить мельчайшую зацепку в деятельности Киеврады. Количество проверок исчислялось сотнями или тысячами. Поэтому они еще тогда должны были бы найти противоправные действия, если таковые были.

Но были возбуждены уголовные дела, связанные с землей...

Да, есть целый ряд уголовных дел, возбужденных по факту. Что касается моей персоналии, то СБУ официально распространила информацию, что меня лично это не касается. Но я как секретарь Киеврады заинтересован в том, чтобы возбужденные дела были расследованы. В случае выявления нарушений соответствующие лица, которые злоупотребляли своим служебным положением, должны понести ту или другую ответственность.

МАТЕРИАЛОВ ОБ УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ ПРОТИВ ДЕПУТАТОВ МЫ НЕ ПОЛУЧАЛИ А вы лично уверены в правовой безупречности всех отчужденных объектов коммунальной собственности и землеотводов, под которыми стоит ваша подпись?

Я отвечаю за работу депутатского корпуса. Основной моей функцией является стабильная работа городского совета. Несмотря на все пертурбации, выборы, перевыборы, как прошлой каденции, так и этой депутатский корпус работает согласованно, вы не видите никаких конфликтов.

Почему же не видим? Видим!

Нет, вы видите только иллюзию конфликтов, которые создает небольшая группа депутатов. А в сущности все вопросы, которые выносились на повестку дня и требовали рассмотрения, были рассмотрены, утверждены, большинство вопросов принимаются двумя третями депутатов.

Могу ли я быть уверен, что была безупречной работа того или иного ведомства? Конечно, нет. Я не проводил ее, и отвечать за нее тоже не могу. Но я заинтересован в том, чтобы иметь объективную оценку.

Ходят слухи, что следующее заседание Киеврады на этой неделе не состоится. Еще говорят, что стражи порядка арестовали некоторых депутатов. Можете прокомментировать? Заседание Киеврады 15 июля состоится в обычном режиме. На нем мы планируем рассмотреть целый пакет социальных вопросов – таких, как программа развития социального жилья, программа профилактики ВИЧ-СПИДа, отчет о выполнении городского бюджета за 2009 год, и много других.

Напоминаю, по нашему законодательству, уголовное дело против депутата местного совета может возбудить прокуратура. Прокурор, возбудивший уголовное дело, сообщает об этом в местный совет не позднее следующего рабочего дня. Никаких официальных сообщений о возбуждении уголовного дела против депутатов Киеврады мы не получали.

Поэтому любые заявления или иные попытки в информационном пространстве дискредитировать деятельность Киеврады – это лишь желание некоторых депутатов мутить воду и делать собственный пиар.

ЗА СВОЕ КРЕСЛО Я НЕ ПЕРЕЖИВАЮ, ПОТОМУ ЧТО ВСЯ МЕБЕЛЬ В КАБИНЕТЕ МОЯ Однажды Леонид Черновецкий похвастался, что постоянно открывает “новых звезд” в Киевраде. Своего бывшего первого заместителя Дениса Басса назвал был лучшим экономистом Украины, а вас – лучшим спичрайтером. Судьба Басса вам известная (он уволен), а вы не боитесь за свое кресло?

У меня вся мебель в кабинете – моя личная, кресло в том числе. Я за него не переживаю, я даже могу его забрать. (Улыбается).

За четыре года двух своих каденций на должности секретаря Киеврады я не уволил ни одного человека. Оставил всех специалистов, которые работали с моим предшественником. Для меня есть один принцип в отборе кадров – специалист или нет. Нареканий от людей, которые работают в моем подчинении, я не слышал.

Что касается политической составной... Есть много желающих на эту тему поспекулировать. На сегодня в повестке дня не стоит вопрос переизбрания или каких-либо кадровых перемен по кандидатуре секретаря Киеврады. Возможно, это обсуждается в одной отдельной небольшой фракции, собираются какие-то там подписи. Но подпись нужна только одна – городского председателя. Ведь процедура такова: кандидатура секретаря подается киевским городским председателем и он может быть уволен с согласия или после представления городского председателя. Городской председатель не ставит под вопрос качество выполнения мной моих служебных обязанностей. Я не вижу никаких оснований, чтобы вообще этот вопрос обсуждать.

Как вам работается с новым заместителем главы горадминистрации, ставленником власти Александром Поповым? Вы поддерживаете все его кадровые назначения? Александр Попов, бесспорно, профессиональный человек. Мой опыт общения с ним подсказывает, что он человек толерантный, воспитанный, профессионал и больше всего меня радует, что он имеет соответствующий кредит доверия у действующей исполнительной власти.

Наибольшая проблема, которая беспокоит всех киевлян, – это ЖКХ: заасфальтирована ли у вас дыра во дворе, есть ли у вас вода, работает лифт и соответствует ли качество коммунальных услуг той цене, которую вы платите. На сегодня вся инфраструктура ЖКХ Киева на ладан дышит. При нашем предшественнике (Александр Омельченко. – Авт.) никакие реформы инфраструктуры не проводились, хотя он был хорошим хозяйственником.

Не прошло достаточно времени, чтобы давать оценки, но намерения и идеи Александра Павловича абсолютно разумны и правильны для Киева. Если раньше жили от выборов к выборам и каждый чиновник мыслил категорией рейтингов, ни у кого не хватало смелости принять непопулярное решение, которые в краткосрочной перспективе будут неприятны, а в долгосрочной (3 – 5 лет) – приведут к качественному результату. На сегодня четко поставлена точка относительно даты выборов в городе Киеве – это 2013 год. Если у нас будет политическая стабильность, если мы не будем опять прикрываться политической целесообразностью в принятии тех или иных решений, если у нас будет поддержка президента и Кабмина и мы вместе отвечая за то доверие, власть и ресурс, который, я надеюсь, будет выделен для этой цели, - то мы сможем провести серьезную реформу ЖКХ. Думаю, Евро-2012 станет большим толчком для развития города и на протяжении этой двухлетки мы сделаем качественный прыжок в вопросах гостиничной, транспортной, медицинской инфраструктуры.

ЧЕРНОВЕЦКИЙ НАУЧИЛ МЕНЯ ВЫЖИВАТЬ Для молодого человека, независимо от того, делает ли он карьеру в бизнесе или политике, серьезным капиталом является его репутация. Думаете, вы сделали правильный выбор, правильно инвестировали свой потенциал, все эти годы работая на Леонида Черновецкого? Мне 29 лет. Уже пятый год я занимаю должность секретаря Киеврады – крупнейшего города Украины, ее столицы. Это должность, к которой многие люди идут всю свою жизнь. Так сложилась моя судьба, в том числе благодаря городскому председателю и поддержке фракции, что я было избран в 25 лет. Конечно, я ни о чем не жалею. Той школы, которую я прошел, нельзя пройти ни в одном университете. Я приобрел колоссальный опыт. Было сделано много хорошего. О чем, к сожалению, говорим редко. Сегодня частично ошибками, а преимущественно стараниями наших оппонентов, умноженными на огромные деньги, потраченные с целью дискредитации в СМИ, создан соответствующий имидж. Это постоянная борьба за власть. Поэтому имеем то, что имеем.

Было сделано много ошибок. Нам с детства советуют учиться на ошибках родителей, старших. Но пока ребенок не подойдет к чайнику, не притронется и не обожжется, он не поймет... Каждый человек делает ошибки. Но я стараюсь работать над ошибками, усваивать уроки и двигаться дальше. Мне 29, я имею огромный опыт, думаю, что он может быть реализован в дальнейшем или в исполнительных органах власти, или в политике, это уж как судьба сложится.

Да, есть много критики, есть много недовольных, многие справедливо нас критикуют... Но под лежачий камень вода не течет. Не делает ошибок лишь тот, кто ничего не делает.

Я благодарен судьбе за то, что встретил городского председателя, что мы выиграли и первые, и вторые выборы, в самых сильных политических штормах мы выжили и выстояли. Городской совет сохранился как дееспособный орган.

Назовите самое важное, чему вы научились у Леонида Черновецкого?

Он очень демократичный человек. Но принимая решение, он не допускает к себе тех, кто всегда во всем с ним соглашается, всяческих подхалимов. Он меня научил слушать оппонентов и держать рядом людей, которые способны указывать на ошибки. Он меня научил быть менее чувствительным к неблагодарности. Когда ты что-то делаешь, ты никогда не должен рассчитывать на взаимность, это не должно быть твоей целью.

Он мне показал, что такое политика. То, что мы читаем, думаем, как это нам кажется снаружи, – это одно, а изнутри – это совсем другая вещь. Он научил меня выживать в этих политических реалиях. Есть руководители, которые берут на себя принятие всех решений, а другие – делегируют полномочия и оценивают по результатам. Поэтому городской председатель принадлежит к тем людям, которые радуются успехам своих подчиненных и не воспринимают это как ревность. Когда было много сложных моментов, стрессовых ситуаций, он всегда находил возможность как-то поддержать.

НЕУЖЕЛИ Я ПОХОЖ НА ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОМУ НУЖНА МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ? Согласно декларации о доходах 2008 года вы получили 2 миллиона 185 тысяч гривен. В то время, имея более 18 миллионов на счету, вы получили 12 тысяч материальной помощи. Зачем вам понадобились эти 12 тысяч?

Нет, такого не было. Это было недоразумение. Поверьте, я не получал материальной помощи. Я был очень удивлен, когда увидел. Потом я разобрался. Оказалось, в эту графу просто вписывались какие-то другие прибыли, которые не подпадали ни под одну другую. Неужели я похож на человека, которому нужна материальная помощь? (Смеется).

Я за все время пребывания на должности секретаря Киевского горсовета не потратил ни одной копейки государственных средств на свое личное содержание. Ни на автомобиль, ни на одну каплю бензина, ни одну каплю краски, компьютер, стол, стул, телефоны – все приобретено на свои средства.

Обеспечение моей работы секретаря Киеврады городскому бюджету ничего не стоит. А средства, которые я получаю как зарплату, я значительно больше тут же направляю на разные социальные программы. Просто считаю не совсем корректным это афишировать, и если ты делаешь хорошее дело, помогаешь детям или еще кому-то, ты это должен делать без огласки, не для пиара.

Кстати, на момент избрания меня секретарем Киеврады мои декларации были больше, чем сегодня.

Я всегда пытаюсь для сотрудников секретариата сделать какие-то бонусы, премии, надбавки. И единственный, кто не имеет таких бонусов, – это секретарь Киеврады. У меня заместитель, наверно, больше получает.

Потому что у вас есть другие доходы... Да. Именно исходя из этого, я не трачу никаких средств киевлян.

Господин Попов считает, что столичному зоопарку нужен новый руководитель. В то же время Светлана Берзина, которая была отстранена с конца мая от выполнения служебных обязанностей на время расследования гибели животных, вернулась на должность директора. Имеет ли она моральное право и дальше заниматься животными? В любой европейской стране после таких событий руководитель сам бы написал заявление на увольнение... Я не отвечаю за кадровые назначения. Это компетенция соответствующего заместителя городского председателя.

Ситуация в зоопарке, безусловно, тревожная. Я направлял обращение в правоохранительные органы, чтобы дали объяснение, что там происходит.

Может быть две причины. Первая – халатность или небрежность самого руководства, а вторая – борьба за власть в зоопарке дошла до того, что смерть животных стала результатом отравлений. Давать оценку я не могу. Проверки идут. Я бы тоже хотел, чтобы эта проверка установила истину и чтобы виновный понес ответственность, если нужно – уголовную.

А когда вы в последний раз были в зоопарке? Пару лет назад. Буквально в первые дни после того, как мы выиграли выборы в 2006 году. Помню, мы закончили работу и ужинали вместе с городским председателем. Звонок оперативного дежурного зоопарка: “У нас чрезвычайное событие, тигр загрыз человека”. Мы, еще не до конца понимая, что делать, срываемся и едем в зоопарк. У входа нас встречают трое сотрудников зоопарка, под хмельком. Держась друг за друга, пробуют сфокусироваться, наконец один из них узнает киевского председателя и, собравшись с силами, докладывает: “Ситуацию держим на контроле, есть человеческие жертвы”.

Случай был действительно ужасный, но человек сам полез в вольер к тигру.

ЗАКРЫТИЕ “СЯЙВА” – ЭТО ПОЩЕЧИНА ДЛЯ МЕНЯ Вы говорили, что сделаете все, что в ваших силах, чтобы ни одна книжка не исчезла из полок “Сяйва”. Сейчас полки пусты. Неужели сохранить книжный магазин в центре города оказалось непосильным делом даже для секретаря Киеврады?

Я каждый день там проезжаю, и у меня кровью сердце обливается. Меня не интересует личность владельца. Для меня важно, чтобы там был книжный магазин. Формально я послал все необходимы запросы и обращения. Состоялись и неформальные разговоры. Независимо от того, как в правовом поле решится вопрос собственности, мне как одна, так и вторая сторона конфликта давали слово, что книжный магазин будет.

Вы заверяете, что книжный магазин там останется? Я не могу быть гарантом. Но заверяю, что для меня это принципиально. Закрытие этого книжного магазина – для меня была просто пощечина, это аморально. Я вырос в интеллигентной семье. Мой дед поэт, авторитетный член Союза писателей. Я еще маленьким ходил с ним в “Сяйво”, где, в частности, продавались и его книги. Потому для меня важно сделать все, чтобы его повернуть. И я это сделаю.

МАЗЕПА СДЕЛАЛ ОЧЕНЬ МНОГО ДЛЯ КИЕВА, НО МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ НЕ ХОЧЕТ НАХОДИТЬСЯ НА УЛИЦЕ ЕГО ИМЕНИ А для вас не было пощечиной переименование улицы Мазепы в угоду политику другого государства? Вы же в 2007-м так активно отстаивали переименование ее с Январского восстания в Мазепы, настаивая, что это “очень важно в историческом смысле”...

Во мне боролись две вещи. Одна – как человека, переживавшего и считавшего действительно правильным переименование улицы Январского восстания в Мазепы, потому что Мазепа – это меценат, который сделал очень много для Киева, оставил много по себе именно на этой улице, он заслуживает, чтобы она носила его имя. И я с огромным удовольствием принимал решение о переименовании в 2007 году, я был тогда в вышиванке. И сам вешал табличку с названием улицы Мазепы.

Но каждая медаль имеет две стороны. Московский патриархат не считает возможным находиться на улице Мазепы. Духовенство все равно бы не оставило этот вопрос, постоянно педалировало его, и он время от времени появлялся бы в повестке дня. Потому я приложил немало усилий, чтобы найти компромисс. Часть улицы сохраняет память выдающегося мецената.

На той части улицы, которая носит имя Мазепы, всего несколько домов!

Я лично не голосовал за это решение. Воздержался. Мое естество в этом вопросе разделилось. Но я считаю, что приняв такое решение, мы частично сняли конфликт.

ДЕВУШКИ, КОТОРЫЕ МНЕ ПИШУТ, ЗАСЛУЖИВАЮТ МУЖА ЛУЧШЕ Господин Довгий, а как успехи у Леонида Михайловича в поисках для вас невесты, о чем он заявлял? Это лучше у него спросить.

Были ли какие-то кандидатуры, предложения? Или, может быть, вы уже сами определились? Я считаю, у каждого есть своя судьба. Встретить того самого человека и соединить с ним свою дальнейшую жизнь – это судьбоносное решение. Нельзя никакими средствами смоделировать эту ситуацию. Я человек, который верит в искренность и откровенность.

Я не знаю, была ли это шутка, или серьезно, но после того, как эта информация была дана городским председателем, мне пришло множество писем от девушек, которые, я убежден, заслуживают значительно лучшей половины, чем я.

Да не кокетничайте!

Откровенно говоря, я не прочитал ни одного письма.

Так, возможно, где-то среди них и была ваша судьба?

Эти письма были присланы не как реакция на мои личные человеческие качества и на меня лично, а на миллион. А я не продаюсь, даже за миллион. Тому человеку, с которым решу соединить свою жизнь, я постараюсь дать значительно больше, чем миллион.