Литвин об отставке «своего» министра: будто камень с плеч сбросил

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что отставки Василия НАДРАГИ с должности министра социальной политики и труда не будет.

Об этом он сказал в интервью агентству УНИАН, комментируя разговоры о возможности такой отставки в ближайшее время.

В.ЛИТВИН выразил убеждение в том, что “этого не будет, тем более, что он хорошо работает”. “А, кроме того, большого интереса к этому министерству нет. Оно же не ресурсное. Это чисто бюджетное министерство, которое ничего не добывает и не выращивает, да и лицензии не выдает”, - добавил он.

По словам председателя ВР, все разговоры относительно возможных увольнений должностных лиц, которые шли по квоте Блока Литвина, “сориентированы на то, чтобы привести меня в состояние обеспокоенности”. “Поверьте, я столько пережил и переживаю, что это для меня не тема для какого-то анализа”, - добавил он.

В.ЛИТВИН отвечая на вопрос об отставке Виктора БОЙКО с должности министра охраны окружающей природной среды, который шел по квоте Блока Литвина в правительство, а теперь эта должность отдана представителю Партии регионов, сказал: “Теперь я как будто камень с плеч сбросил”. Он отметил, что предложил руководству правительства определить кандидатуру на эту должность, “которую считаете нужной”. “Это министерство, к которому приковано очень много внимания, к которому все хотят обращаться. И для меня это головная боль - позвони, скажи, порекомендуй. А теперь я как будто камень с плеч сбросил”, - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, “когда приходят ко мне депутаты, то я не могу отказать ни одному депутату”. “Поэтому, знаете, меня и так обседают все хлопоты и проблемы, следовательно, одной меньше будет”, - заметил В.ЛИТВИН.

Полный текст интервью будет на сайте агентства УНИАН.