Если бы Бойко не продал ММК им.Ильича Ахметову, его растоптали бы в пыль?

Регионал Михаил Чечетов считает продажу ММК им.Ильича Ринату Ахметову единственно правильным решением в сложившейся вокруг меткомбината ситуации. Об этом политик заявил во время интернет-конференции на сайте «Лига», отвечая на вопрос о ситуации, что имела место на меткомбинате им. Ильича, акции которого в итоге сконцентрировал у себя Ахметов. Автор вопроса подозревает, что специально была разыграна схема, когда Бойко создавались искусственные проблемы, а потом Ахметов предложил свое плечо и выкуп "проблемного" предприятия, а У Бойко, просто не оставалось иного выхода, кроме как согласиться.

«На мировом рынке господствуют могучие транснациональные корпорации, и если Украина будет выходить на мировой рынок, образно говоря, малыми предприятиями, в состав которых входит муж, жена, теща и собака, то нас, как блох, подавят еще на границе, растопчут, превратят в пыль, - пояснил Чечетов. - На мировой рынок могут выходить крупные корпорации с мощными экономическими и финансовыми плечами, и я думаю, как раз сейчас и создана крупнейшая в Европе металлургическая компания, которая может и нарастить объем производства, и увеличить количество рабочих мест, повысить зарплату работающим и прочее. Я думаю, это единственное правильное решение, которое в этой ситуации было принято, и оно отвечает и интересам страны, и интересам предприятий, вошедших в эту мощную компанию, и, главное, сотням тысяч простых людей, которые будут иметь рабочие места и получать достойную заработную плату».